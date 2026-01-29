搶馬年套幣一早現排隊人潮 「史上最貴」仍買氣爆棚

【黃詩淳／綜合報導】丙午馬年紀念套幣今（29日）早在台銀指定據點臨櫃銷售，全台限量4萬套，每套要價2450，不過仍吸引民眾搶購，今早台灣銀行總行出現排隊人潮，不少地區的分行也是湧現人潮。

有網友在臉書社團「我是東湖人」發文表示「今天早上8:20左右經過臺灣銀行門口排隊，不知道在排什麼呢？」貼文曝光後，網友也幫解答「排隊買馬年生肖紀念套幣喔」、「馬年紀念幣，我朋友五點多也有去排」、「一大堆都是代排部隊」。

受到今年白銀飆漲影響，銅價與金價亦同步走高，金價更屢創新高，馬年紀念套幣每套售價2450元，創下歷史新高，較去年漲550元，今開放臨櫃購買，每人每次限購2套。

馬年套幣採銀幣（面額新臺幣100元）及銅合金幣（面額10元）各一枚組合成套，銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。

馬年套幣採銀幣（面額新臺幣100元）及銅合金幣（面額10元）各一枚組合成套。翻攝央行官網

