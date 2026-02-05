搶馬年春節人潮 好市多宣布電動車充電大降價

好市多在全台13家賣場設電動車充電服務。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕再過不到兩週就是馬年春節，民眾開始採購年貨禮品，好市多(Costco)台灣賣場今天突宣布，即日起至2月28日，電動車充電費由每度8元降至5.5元，刷富邦聯名卡充電再享2%好多金回饋。

好市多先公布春節營業調整，除夕(16日)全台賣場營業時間為上午9時至晚間6時，初一(17日)全台賣場暫停營業一天，初二才有開，今天(5日)再公布年節期間，好市多電動車充電費每度調降至5.5元，充電站配備配備J1772+TYPE2等雙充電規格。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，馬年春節前夕，除了豐富年節商品優惠，更為電車車主準備充電福利，讓會員開心採買年貨，愛車也能滿電出發迎新春。

好市多台灣賣場從2025年1月起，與台灣大哥大 MyCharge合作，在全台13家分店啟用電動車充電服務，採用Type 2與J1772雙規規格11kW慢充。

