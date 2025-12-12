搶鮮看／開箱BLACKPINK IN YOUR AREA台北快閃店 限量聯名必搶品曝光

記者李鴻典／台北報導

全台BLINKs期待已久的夢幻時刻終於到來！ League Collection快閃店今日強勢進駐台北。並於12月13日至28日在微風南山 4 樓限期開放，為台灣粉絲帶來全球同步的潮流盛宴。延續今年10 月 BLACKPINK 高雄演唱會讓全台陷入 BLINKs 模式，這場由 Fanatics、Complex 與 BLACKPINK 三方聯手打造的快閃體驗，一開幕就令人為之瘋狂！粉絲能再次近距離感受 BLACKPINK 的時尚態度，從週邊到打卡點滿滿都是女神能量！

BLACKPINK IN YOUR AREA League Collection快閃店處處充滿球隊標誌結合粉黑元素的創意牆面。

一踏入快閃店，映入眼簾的便是充滿 BLACKPINK 標誌性粉黑配色的沉浸式空間，結合New Era的活力，多款美國職棒大聯盟（MLB）、法國足球豪門巴黎聖日耳曼（PSG）的限量聯名單品整齊陳列，搭配「BLACKPINK IN YOUR AREA」醒目標語，瞬間將BLINKs帶入專屬於 BLACKPINK 的世界。店內精心設計的主題打卡背板，無論是球隊標誌結合粉黑元素的創意牆面，或是延伸至店內各角落的吸睛大型主題背板，每一處細節都經過精心設計、每個角落都是 IG 洗版的絕佳場景，也讓人走進店內就彷彿置身專屬潮流展場。

BLACKPINK IN YOUR AREA League Collection快閃店今日強勢進駐台北微風南山。

BLACKPINK魅力與全球潮流運動文化 New Era、MLB、PSG全新碰撞！限量聯名單品一次收藏

粉黑色的球迷殿堂、超過 20 款限定單品吸睛亮相。品牌Fanatics、Complex聯名 New Era、 MLB 與 PSG 的經典重新演繹，加入 BLACKPINK 代表色與多處巧思細節，款款都在瘋狂狙擊 BLINKs 的錢包。此次聯名陣容橫跨全球指標性球隊，包括洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）、芝加哥小熊隊（Chicago Cubs）、芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）、紐約大都會隊（New York Mets），以及巴黎聖日耳曼足球俱樂部（PSG），勢必掀起一波收藏熱潮。

現場展出多款必收單品：連帽大學T、短袖T恤、經典棒球帽共超過20款限定單品吸睛亮相。

現場展出多款必收單品：連帽大學 T 將球隊配色與 BLACKPINK 粉黑美學合體，胸前與袖口的立體刺繡質感滿滿；短袖T恤以俐落剪裁呼應完美街頭態度；經典棒球帽則在帽簷與側邊巧妙點綴「BLACKPINK」字樣與專屬標章，低調卻超有存在感。無論是支持的球隊色，還是對 BLACKPINK 的愛，都能一次穿上身，時尚與運動魂一秒到位。

快閃店獨家限定雙重好禮公開 消費打卡一次帶走BLACKPINK專屬周邊

為了回饋BLINKs的熱情，本次快閃店也準備了專屬好禮，光是贈品就值得收藏！凡消費滿 NT$3,000 元，即可獲得 BLACKPINK 限定紙圓扇乙個，此外，只要在店內任一處拍照並上傳至個人社群媒體（Instagram、Facebook、Threads、X 等），出示給現場工作人員確認後，即可獲得 BLACKPINK 紀念貼紙乙張，不僅讓粉絲能將快閃店的美好記憶帶回家，更能在社群上與全球 BLINKs 分享這份專屬於台灣的獨家體驗。

消費滿NT$3,000元，即可獲得限定紙圓扇乙個；店內任一處拍照並上傳個人社群，即可獲得紀念貼紙乙張。

此次快閃店採現場抽號制，至快閃店現場透過官方LINE抽號碼牌，於快閃店每日營業時間11:00開放抽選，粉絲可以依照抽到的編號入場。快閃店將於 12 月 13日至 12 月 28 日限時 16 天開放，錯過不知道多久才能在亞洲看到這樣的聯名企劃，想要搶先體驗的BLINKs們千萬別錯過這次機會！

快閃店採現場抽號制，現場透過官方LINE抽號碼牌，於每日營業時間1100開放抽選，依照抽到的編號入場。

入場方式

限定贈品資訊

BLACKPINK限定紙圓扇

凡來店消費滿NT$3,000元,即贈送BLACKPINK限定紙圓扇乙個。※限單筆發票，不累贈，送完為止

BLACKPINK紀念貼紙

凡於店內任一處拍照，並上傳至個人社群媒體(Instagram、Facebook、Threads 、X等)後，出示給現場工作人員確認，即可獲得BLACKPINK紀念貼紙乙張。※送完為止

BLACKPINK IN YOUR AREA League Collection 快閃店活動資訊

日期：2025年12月13日 至12月28日

地點：台北微風南山4F （110 台北市信義區松智路17號）

營業時間：

週日至週三 11:00-21:30

週四至週六11:00-22:00

《GO WILD野聚戶外》持續引進世界知名戶外品牌。在2025年尾再度迎來新成員——戶外休閒服飾BBC EARTH，為台灣戶外與日常風格愛好者帶來兼具質感、環保與舒適的全新穿著選擇。BBC EARTH由英國BBC Studios製作，內容橫跨超過180個國家，以世界級自然歷史紀錄片聞名。延續這份探索地球的精神，BBC Earth Apparel以環保材質與永續理念，透過簡約實穿的戶外時尚，邀人們用更溫柔、貼近自然的方式生活。

戶外休閒服飾BBC EARTH質感登場。

同時，今年也迎來全新品牌模特兒—韓國知名女星庭沼珉！以溫柔質感演繹BBC EARTH冬季系列，展現優雅與簡約並存的魅力，詮釋與自然和諧共處的美好姿態。為歡慶品牌正式登台，即日起至2026年1月4日止，凡於門市購買BBC EARTH任一商品，即贈品牌硅藻土杯墊乙份。

BBC Earth以環保材質與永續理念打造服飾設計。

BBC EARTH 本季女裝以柔和大地色系與簡約線條為核心，從外套、背心到洋裝與下著，穿上展現如同庭沼珉般的知性氣質氛圍！系列採用環保尼龍、環保聚酯纖維與環保鴨絨等永續材質，兼具輕暖蓄熱、舒適與耐用性。其中，化纖外套與輕量羽絨外套皆具可拆式或可轉換設計，讓造型與溫度調節更加彈性；針織外套則以雪花與麋鹿圖案打造冬季氛圍感，具保暖效果的羊毛混紡材質更增添柔軟層次。

BBC Earth全新品牌模特兒—韓國知名女星庭沼珉。

背心採輕量無袖版型，適合多層次穿搭而不顯臃腫。下著部分，連身洋裝以連帽與半開襟設計結合便利與防風機能，一件即可完成俐落造型；長裙則含輕暖蓄熱結構與修飾身形版型，口袋處更縫製愛心造型鐵扣，從小細節即可輕鬆展現溫柔自然戶外風格。

BBC EARTH品牌上市紀念優惠活動。

穿上BBC Earth展現如同庭沼珉般的知性氣質氛圍。

JPPROFESSIONAL旗下個人專業髮品品牌LADOR正式宣佈，由 BTS (防彈少年團)成員 Jimin 擔任全新全球品牌代言人。以專業沙龍級護髮產品起家、深受全球消費者喜愛的LADOR，此次攜手Jimin，以「香氣 × 髮質 × 視覺」三重感官為核心，全面升級品牌形象與產品體驗。

LADOR表示：「 Jimin兼具細膩氣質與強烈舞台張力，多樣化的魅力與溫暖、正向的能量，長期為全球粉絲帶來深遠而良善的影響力，這樣的特質與品牌所追求的價值高度契合。期待透過 Jimin 所展現的高級、時尚且充滿故事性的形象，更完整、深層地傳達LADOR的感性品牌特徵，讓『專業洗護』昇華而成一種日常儀式。」

LADOR宣佈，由BTS(防彈少年團)成員Jimin擔任全新全球品牌代言人。

