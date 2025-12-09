搶鮮逛／百年老宅化身文化院落！虎珍堂打造「森之院」 限定必吃品曝光

記者李鴻典／台北報導

創立於雲林虎尾的地瓜糕點品牌虎珍堂，十年來都以地瓜為核心，串起土地與人的故事。歷時兩年，虎珍堂將一座近百年歷史的三合院，化為一座會「呼吸」的文化院落—森之院。

地瓜糕點品牌虎珍堂，耗時兩年打造第三間門市「森之院」。（圖／品牌業者提供）

院落的每一道光影、每一塊紅磚，都藏著對創辦人對家鄉的情感與小時候的記憶，也承載著品牌「用心把憨吉做成精品」的初心。走進此處，映入眼簾的是自然、生態與藝術交會的風景；坐下來品嚐門市限定甜點，便能看見地瓜在虎珍堂手中延伸出的全新風味。「森之院」將於12/10正式開幕，邀大家走進喧鬧城市中的靜謐空間，放慢腳步，感受虎珍堂的用心與溫度。

虎珍堂將近百年歷史的三合院，化為一座會「呼吸」的文化院落—森之院。（圖／品牌業者提供）

十年前，兩位創辦人懷著「想為家鄉做一件有意義的事」的心意，選擇留在雲林，用最樸實的地瓜，打造一個能讓人重新認識家鄉味道的品牌。十年來，虎珍堂用一顆地瓜與土地對話，也用糕點寫下家鄉的故事。也因為這份累積的初心與堅持，虎珍堂在兩年前開始著手修復一座近百年的三合院，讓品牌精神能更完整呈現，於是第三間門市「森之院」應運而生，把「細緻、講究、用心」，從糕點延伸到一整座空間。

虎珍堂「森之院」用餐區。（圖／品牌業者提供）

「森之院漫遊」——老宅新生 × 生態永續 × 藝術共創的沉浸體驗

穿越森之院入口的紅磚小徑，一道甕牆映入眼簾，陽光從小孔間灑落在陶甕上，光影隨風輕輕舞動。這座近百年歷史的三合院，曾是歲月靜默的老屋，如今在虎珍堂創辦人親自打磨與發想下，被賦予新的生命，成為自然與人文共存的場域。院落中的生態池波光粼粼，魚群悠游；而在看不見的地方，太陽能與冷凝水回收等綠能系統也正默默運作，讓科技與自然在此相融。

「森之院」戶外用餐區。（圖／品牌業者提供）

空間的每一隅，皆由老師傅悉心修復，從磚牆到屋樑，都保留著18、19世紀的生活痕跡。森之院中也可以看到多位在地藝術家的創作，像是臺灣新銳陶藝藝術家丁有彧的瑞獸及臺灣交趾陶大師吳榮老師的作品等。午後微風拂過，光影在甕牆間悠悠流轉，來訪的旅人會不自覺放慢步調，也許在池畔凝望魚群，也許在椅上歇息片刻，讓心隨著風、隨著光、隨著時間一同沉靜下來。

「森之院」賦予老宅新生，結合生態永續與藝術共創，打造沉浸體驗，讓來訪的旅人放慢腳步。（圖／品牌業者提供）

「一店一特色」——門市限定新品，別的地方吃不到的美味

延續「一店一特色」的精神，「森之院」推出多款限定甜點——〈誠興號地瓜豆腐冰〉與〈虎尾巴〉，用最熟悉的食材，做出只有這裡才嚐得到的滋味。〈誠興號地瓜豆腐冰〉以滑順奶香融入地瓜香氣，一口冰涼，沁入心底的甜。

「森之院」商品販售區。（圖／品牌業者提供）

〈虎尾巴〉外酥內潤，咬下瞬間，地瓜的香與糖的焦香交織，層次豐富。每一道甜點，都是一段與土地共寫的篇章，讓旅人從味覺走進雲林的故事，當甜味在舌尖散開，時間也跟著慢了下來，無論大人或小孩，都能在這裡找到屬於自己的放鬆與喜悅。「森之院」將於12/10正式開幕，距離高鐵雲林站與虎尾交流道僅約5分鐘車程，交通便利，是旅人途中歇腳的好去處。

限定甜點〈誠興號地瓜豆腐冰〉。（圖／品牌業者提供）

限定甜點〈虎尾巴〉。（圖／品牌業者提供）

門市資訊

地址：雲林縣虎尾鎮埒內里31號（Google搜尋虎珍堂森之院）

電話：05-622-0633

營業時間：10:00-18:00

入園管理：因場域空間有限，需控管入園人數與服務品質，每人入園低消平日 $200 元、假日 $300元（可抵商品購物消費）

交通方式：開車／國道一號虎尾交流道下行駛約5 分鐘／高鐵：雲林站出發約5分鐘。

