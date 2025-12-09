搶鮮逛／百年老宅化身文化院落！虎珍堂打造「森之院」 限定必吃品曝光
記者李鴻典／台北報導
創立於雲林虎尾的地瓜糕點品牌虎珍堂，十年來都以地瓜為核心，串起土地與人的故事。歷時兩年，虎珍堂將一座近百年歷史的三合院，化為一座會「呼吸」的文化院落—森之院。
院落的每一道光影、每一塊紅磚，都藏著對創辦人對家鄉的情感與小時候的記憶，也承載著品牌「用心把憨吉做成精品」的初心。走進此處，映入眼簾的是自然、生態與藝術交會的風景；坐下來品嚐門市限定甜點，便能看見地瓜在虎珍堂手中延伸出的全新風味。「森之院」將於12/10正式開幕，邀大家走進喧鬧城市中的靜謐空間，放慢腳步，感受虎珍堂的用心與溫度。
十年前，兩位創辦人懷著「想為家鄉做一件有意義的事」的心意，選擇留在雲林，用最樸實的地瓜，打造一個能讓人重新認識家鄉味道的品牌。十年來，虎珍堂用一顆地瓜與土地對話，也用糕點寫下家鄉的故事。也因為這份累積的初心與堅持，虎珍堂在兩年前開始著手修復一座近百年的三合院，讓品牌精神能更完整呈現，於是第三間門市「森之院」應運而生，把「細緻、講究、用心」，從糕點延伸到一整座空間。
「森之院漫遊」——老宅新生 × 生態永續 × 藝術共創的沉浸體驗
穿越森之院入口的紅磚小徑，一道甕牆映入眼簾，陽光從小孔間灑落在陶甕上，光影隨風輕輕舞動。這座近百年歷史的三合院，曾是歲月靜默的老屋，如今在虎珍堂創辦人親自打磨與發想下，被賦予新的生命，成為自然與人文共存的場域。院落中的生態池波光粼粼，魚群悠游；而在看不見的地方，太陽能與冷凝水回收等綠能系統也正默默運作，讓科技與自然在此相融。
空間的每一隅，皆由老師傅悉心修復，從磚牆到屋樑，都保留著18、19世紀的生活痕跡。森之院中也可以看到多位在地藝術家的創作，像是臺灣新銳陶藝藝術家丁有彧的瑞獸及臺灣交趾陶大師吳榮老師的作品等。午後微風拂過，光影在甕牆間悠悠流轉，來訪的旅人會不自覺放慢步調，也許在池畔凝望魚群，也許在椅上歇息片刻，讓心隨著風、隨著光、隨著時間一同沉靜下來。
「一店一特色」——門市限定新品，別的地方吃不到的美味
延續「一店一特色」的精神，「森之院」推出多款限定甜點——〈誠興號地瓜豆腐冰〉與〈虎尾巴〉，用最熟悉的食材，做出只有這裡才嚐得到的滋味。〈誠興號地瓜豆腐冰〉以滑順奶香融入地瓜香氣，一口冰涼，沁入心底的甜。
〈虎尾巴〉外酥內潤，咬下瞬間，地瓜的香與糖的焦香交織，層次豐富。每一道甜點，都是一段與土地共寫的篇章，讓旅人從味覺走進雲林的故事，當甜味在舌尖散開，時間也跟著慢了下來，無論大人或小孩，都能在這裡找到屬於自己的放鬆與喜悅。「森之院」將於12/10正式開幕，距離高鐵雲林站與虎尾交流道僅約5分鐘車程，交通便利，是旅人途中歇腳的好去處。
門市資訊
地址：雲林縣虎尾鎮埒內里31號（Google搜尋虎珍堂森之院）
電話：05-622-0633
營業時間：10:00-18:00
入園管理：因場域空間有限，需控管入園人數與服務品質，每人入園低消平日 $200 元、假日 $300元（可抵商品購物消費）
交通方式：開車／國道一號虎尾交流道下行駛約5 分鐘／高鐵：雲林站出發約5分鐘。
雙12檔期，CoCo都可獻上甜甜的暖心禮；QQ鮮奶茶選用台灣產芋頭與地瓜，製成軟Q香甜的QQ配料，彈牙香甜口感更勝珍珠，不只是飲品的百搭配料，更是秋冬溫熱飲品的首選搭檔。CoCo週三好友日甜甜價支援，回饋忠實粉絲，周三線上領券享：QQ鮮奶茶(L)第二杯10元，2杯只要85元!每人可領2張券(=4杯飲料)，數量有限，售完為止，優惠不併用。
即日起至12/31，CoCo都可在電商指定平台釋出超殺回饋組，售完為止。momo、LINE禮物、蝦皮購物、國泰點等電商平台陸續販售：百香雙響炮 2杯1組 99元、莓好雙果茶2杯1組 99元、冬韻擂焙珍奶2杯1組88元、日式焙奶茶2杯1組77元、珍珠奶茶2杯1組88元。
foodpanda：12/4-1/7 CoCo都可買一送一品項：日焙珍珠奶茶(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz)，實際依各店供應品項為準；Uber Eats：11/26-12/16 CoCo都可買一送一品項：QQ奶茶(L)、四季珍椰青(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz) ，實際依各店供應品項為準。
迎接一年一度的耶誕節，星巴克典藏DREAM PLAZA台北在溫暖燈火與節慶氛圍中揭開冬日序幕。即日起至2026年1月1日期間，推出限定「耶誕節主題套餐」，每一道料理皆承載著團聚、祝福與節慶的溫度，讓賓客在城市最璀璨的角落，共度一段屬於耶誕的美好時光。套餐內容包含：前菜3式、主餐1道、甜點2式，搭配2款飲品，其中包含一杯SIREN'S LOUNGE 精選獨家飲品，另可於紅酒、白酒或啤酒中擇一。隨餐亦附上星巴克限定的潘娜朵尼麵包乙份，為節慶之夜增添更細緻迷人的味蕾體驗。
由國際名廚江振誠精心打造的專屬套餐，以「創意經典」為核心精神，從日常熟悉的食材出發，透過大膽的解構與重組，創造出嶄新的味覺敘事。每一道料理都在味道、文化與形式之間流轉，既喚醒記憶中的溫暖與底蘊，在舌尖帶來意想不到的驚喜火花。當多層次的風味與星巴克典藏咖啡和限定糕點相互交織，更讓整體用餐體驗被推升至全新的高度。
天總讓人想起一些特別的時刻：深夜節慶派對、暖黃色燈光下的聚餐、為彼此準備小驚喜的冬日午後。這些相聚時光裡，最不可或缺的，就是能讓情緒與氣氛加倍的微醺秘密武器！繼去年草莓啤酒的亮眼銷售成績，SUNMAI金色三麥今年推出超高人氣、以爆量真實草莓鮮果為特色，兩款能陪伴所有年末場景的微醺選擇「鮮果草莓啤酒」與「草莓桃子調酒」。
「鮮果草莓啤酒」以真實鮮果、果汁釀造打造自然香氣與酸甜平衡，讓草莓風味不只是可愛，而是能真正提升冬季儀式感的存在。全新「草莓桃子調酒」則是以「Drink me！喝一口奇幻微醺魔法」為概念，帶領消費者走進專屬冬季的奇幻微醺世界，無論喜歡啤酒或調酒，都能被草莓的甜香驚喜包圍。即日起，SUNAMI金色三麥鮮果草莓啤酒於7-ELEVEN、家樂福、樂比亞販售，每罐500ml、售價99元。草莓桃子調酒於全聯福利中心、全家便利商店、萊爾富、ＯＫ便利商店、POYA寶雅、city'super、樂比亞與各大高階百貨限量販售，每罐500ml、售價99元，售完為止。
聖誕與跨年聚會進入高峰，拿坡里披薩．炸雞推出多項節慶優惠，並攜手《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出限量聯名活動，成為年底交換禮物與聚餐的熱門選擇。活動期間購買任一套餐，即可獲得海綿寶寶木漿海綿乙個。贈品共有四款造型，兼具收藏性與實用性，限量贈完為止。
為滿足年末聚餐需求，拿坡里推出三款新品披薩，包括招牌牛丼披薩、濃起司五重派對、金賞烏魚子披薩。三款皆列入買大送大活動，原價 880 元起，內用與外帶特惠價 490 元，即可購得兩個大披薩。超值優惠倒數！即日起至12月18日，八塊烤雞原價 520 元，內用與外帶特惠價199元。內容包含兩隻雞腿、兩塊腿排、兩隻雞翅與兩隻青花椒雞翅。喜歡炸雞也有三塊炸雞原價195元，內用與外帶特惠價105元，另有8塊烤雞199元、3塊炸雞105元等優惠。
另，隨著外食頻率增加、作息不規律，高血脂等代謝相關議題持續升溫；根據衛福部資料顯示，20歲以上國人高血脂盛行率已超過三成，反映生活型態轉變帶來的壓力，也使血脂與膽固醇管理成為全民關注的焦點。除理財規劃，「讓身體回到日常節奏」更是值得長期投入的關鍵投資。據營養師觀察，近年主打植物基飲食的堅果飲，以植物蛋白與膳食纖維的組合，協助補足日常營養缺口，成為不少上班族的代餐與補給選擇，也逐漸形成可持續的生活習慣。呼應消費者「將健康融入日常」的趨勢，堅果品牌萬歲牌提出「堅果 DTF（Drink To Fitness）」主張，透過喝得到堅果的日常行動，呼籲民眾在年末財務布局之餘，也替自己的健康帳戶持續「加碼」，以營養實力替身體存下更穩健的長線報酬。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
台北艾麗「艾耀聖誕」！必喝聯名香氛調酒、大啖海陸饗宴
日本遇強震台灣人出手護電視爆紅 她曝關鍵：還會捧著火鍋一起逃
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
全家VOLVO推棉花糖巧克力飲、7-11必收星宇周邊！「麵包小偷」入侵全聯
其他人也在看
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 61
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 248
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 23
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12
陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記
樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不台視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 135
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 102
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 156
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6