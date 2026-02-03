搶黃金48小時、復健送到家 屏基髖部骨折整合照護助長者站得起來、走得出去

▲屏基髖部骨折整合照護幫助長者站得起來、走得出去，降低失能與長期照護風險。

【記者 王靚慧／屏東 報導】一次跌倒，可能就是高齡者的人生轉折點。美國骨科醫學會（AAOS）於2021年提出老年人髖部骨折臨床實踐指引，明確指出病人入院後應於24至48小時內完成手術，可大幅降低併發症與死亡率。屏東基督教醫院透過「快速手術＋早期復健＋出院後延續照護」的整合照護模式，有效加快高齡病人的恢復速度，並顯著提升生活自理能力。

衛福部統計指出，在65歲以上長者的事故傷害死因中，跌倒僅次於交通事故，隨著台灣正式邁入超高齡社會，許多長者本身即有骨質疏鬆，一旦跌倒便容易發生髖部骨折，進而影響生命與生活品質。屏東基督教醫院骨科副主任邱國忠指出，由於高齡髖部骨折患者多合併心臟、肺部疾病與嚴重骨質疏鬆，手術風險與複雜度高，屏基成立高齡髖關節骨折照護團隊，整合骨科、復健科、麻醉科、放射科、手術室、營養室等13個部門，為每位患者量身打造治療流程，並導入骨質疏鬆AI判讀系統，把握黃金48小時完成手術。

屏基院長吳榮州表示，院內統計顯示88%的髖部骨折患者能在48小時內完成手術，不僅符合國際指引，手術時效更優於日本(78%)與新加坡(35%)。手術後結合急性後期照護（PAC）居家模式服務，透過跨團隊整合照護，讓患者日常生活活動能力顯著提升，實質幫助長者「站得起來、走得出去」。

94歲的徐阿公平時在自家庭院運動，一次不慎跌倒造成左側髖關節骨折。考量其曾接受心臟手術，經麻醉科謹慎評估後順利完成手術，但術後一度仍需他人協助翻身、無法自行如廁，家屬對返家後的照顧相當憂心。經復健科評估符合健保「脆弱性骨折急性後期整合照護計畫（PAC居家模式）」收案條件，出院後由物理治療師到宅進行為期兩週的復健，疼痛與腫脹明顯改善，已能自行使用助行器行走，大幅減輕照顧者負擔，也重拾對行動自由的信心。

另一名84歲的林女士因車禍導致股骨頸骨折，有高血壓、骨質疏鬆病史，入院後於48小時內完成評估並接受半人工髖關節置換手術，術後即刻啟動早期復健，出院後接續居家PAC復健。目前她已能推著助步車出外散步，生活逐步回到正軌。

復健科主任王重元表示，住院期間同步提供營養支持與早期復健，出院後無縫銜接急性後期照護（PAC）居家復健，將物理治療「直送到家」，臨床成效顯示，超過85%的病人在兩週內恢復行走能力與基本生活自理功能，有效降低失能與長期照護風險。（圖／屏東基督教醫院提供）