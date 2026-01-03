搶點馬年光明燈 線上就能點

距離農曆春節不到50天，就要迎來金馬年，不少民眾會準備點光明燈，希望替自己帶來新的一年好運氣，本報專訪風水老師陳冠宇，今年特別需要注意的生肖是本命年的馬（刑太歲）、鼠（冲太歲）、牛（害太歲）與兔（破太歲），民眾有時間可以前往廟宇點光明燈替自己祈福平安，也可以到各大廟宇網站上點燈。

現代人生活忙碌，不見得有時間前往廟宇點燈，廟方也配合新世代，提供線上點光明燈服務，不僅方便，也省去現場人擠人的麻煩。隨著科技進步，現代不僅點光明燈，廟宇還提供點文昌燈、財神燈、姻緣燈等各式滿足民眾需求的燈，甚至還有專門提供毛小孩專用的「寵物光明燈」。

「文昌燈」

文昌帝君相信大家都不陌生，是民眾求學、念書常常祈求的神明，被視為考生必點的文昌燈，又稱為狀元燈，除了考生點文昌燈，希望能金榜題名外，文職人員、白領也都適合點一盞光明燈，增加智慧、保佑考運。

線上點燈：

鹿港天后宮：全年皆可點燈

大甲鎮瀾宮：開放至2026年2月9日、限量500名

「財神燈」

新的一年，民眾最在意的事情就是能夠有好的財運，財神燈被視為能帶來財運象徵，也能祈求財神爺點亮財富路，讓民眾事業順利、財運煥然一新，適合業務、老闆以及希望財運滾滾來的民眾。

線上點燈：

台北文山指南宮：台北有名財神燈

西螺福興宮：電信平台合作，點燈方便

「姻緣燈」

新的一年也有不少民眾期望能有好姻緣，不少廟宇提供姻緣燈，以照亮化解命中夫星，適用於未婚單身男女，有助情緣、姻緣浮出，讓民眾能早獲良緣，已婚夫妻也能感情彌堅、婚姻美滿。

線上點燈：

正統鹿耳門聖母廟：姻緣燈著名，能收到月老明信片。

鹿港天后宮：全年皆可點燈。

「藥師燈」

若民眾希望新的一年能健康，就適合點藥師燈，可祈求身體健康、疾病消除、延年益壽、消災解厄，並開啟智慧、照亮前程，特別有助於化解身心病痛與生活困境。信徒通常在特定宮廟登記點燈，以求得健康、平安、福慧增長。

艋舺龍山寺：提供線上點藥師燈服務，祈求消災延壽。

「寵物光明燈」

現代人越來越多人家裡有毛小孩，對於寵物的平安也就顯得格外重視，近年來也開始有淼與推出寵物光明燈，專門為家裡的毛小孩們祈福平安健康。

推薦線上點燈

嘉義城隍廟：全台首個推出寵物燈服務。

台北府城隍廟：設有專門寵物燈區。

線上點光明燈讓傳統信仰更貼近現代生活，既保留了祈福的文化意義，又解決了交通、人潮與距離的限制。陳冠宇老師提醒，其實線上點燈與現場點燈並無不同，同樣能達到祈福效果。若民眾想在新年或重要時刻祈求平安順遂，線上點燈是個方便又安心的選擇。