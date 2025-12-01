搶！台北君悅西餐攻信義聖誕餐飲商機 101煙火零距離跨年派對剩零星席次
記者李鴻典／台北報導
聖誕跨年堪稱信義區年度餐飲旅遊旺季，台北君悅酒店餐飲住房卯足力拼滿房滿席！聖誕餐飲由寶艾西餐廳與ZIGA ZAGA義大利餐廳領銜推出浪漫餐酒套餐，12月24日及25日訂位已達85%；凱菲屋及彩日本料理亮眼表現近90%訂位。Baguette禮品烘焙坊推出節慶贈禮與五星甜點，亦有聖誕感恩火雞外帶家庭分享餐，每套4,680元起！
此外，跨年夜餐飲全館平均訂位達85%，12月底前平均住房率則高達95%，跨年煙火房型更提前於10月底前全數滿房。同步推出近距離直擊台北101煙火跨年派對，於凱寓宴會廳及君寓一邀請DJ樂音、啦啦隊演出、宵夜輕食及特調暢飲，每位3,280元起熱賣搶訂中。
即日起至明年1月2日，由台北君悅點心房行政主廚陳建佑以法式甜點工藝打造40款聖誕薑餅、甜點，每款120元起，12月5日前指定商品85折。主打推薦：「聖誕冬樹．松露可可」（7吋1,580元）外觀典雅別緻可可聖誕塔，融合苦甜巧克力甘納許與戚風蛋糕，抹上海鹽焦糖醬及可可鮮奶油，最後由85%松露巧克力綴飾，苦甜濃郁可可風味，餘韻綿長。
「栗香暖光．耶誕星願」（7吋1,580元）由糖漬栗子、黃金巧克力交織聖誕星光，栗子海綿蛋糕夾入清爽梨子與柚子醬，層層疊上栗子慕斯與栗子餡，外型質感內斂，內餡馥郁暖心。「槲寄生下．莓好心願」（7吋1,500元）大湖草莓與十勝鮮奶油，打造聖誕老人造型，內餡融合覆盆子杏仁塔、新鮮草莓醬、鮮奶油。「極光之境・冰心白熊」（7吋1,500元）紐西蘭起司蛋糕與藍莓醬、黑醋栗奶餡，餅乾底搭配起司慕斯與滿滿新鮮藍莓，簡約北歐風格勾勒出北極熊踏雪意境。
12月24日及25日聖誕限定！寶艾西餐廳推出以吸睛南極小企鵝、南瓜火雞濃湯囊括火燒栗子與羊肚菌、魚子醬天使髮麵佐黑松露昆布醬汁、聖誕火雞鴨肝奶油飯、主餐任選「鐵板煎夏多布里昂菲力牛排」或「煙燻薑餅屋比目魚菲力」、薑味檸檬餡與百香果醬沙布蕾甜蜜收尾，每套4,680元起。ZIGA ZAGA義大利餐廳則獻上炙燒牛舌串搭配田園沙拉義式佐香料青醬、義式蔬菜扁豆湯、義大利香腸南瓜燉飯，主餐任選「義式燉煮海鮮」或「紅酒慢燉和牛頰」，甜點以紅酒巧克力卡諾里嵌入柑橘瑞可達起士燉煮海鮮義式大餐，每套2,980元起。Cheers歡飲廊亦推聖誕火雞拼盤含麵包填料、糖漬南瓜、孢子甘藍、火雞醬汁、蔓越莓醬，任選氣泡酒或熱紅酒一杯，每套1,480元起。
台北喜來登大飯店今年冬季攜手英倫香氛品牌Jo Malone London，推出2025年聖誕主題「Fun & Games 放玩派對」，以節慶玩心、美食調香氛與冬季視覺意象打造跨區域沉浸式體驗。
全館節慶亮點除了大廳聖誕佈置、聖誕限定甜點、火雞與爐烤牛肉禮籃與安東廳聖誕海陸套餐外，11月30日至12月28日入住指定房型可享免費升等與特別佈置的Jo Malone London節慶限定香氛體驗組。以多元形式呈現視覺、味覺與嗅覺交織的冬日儀式感，邀請旅人以「Play Your Way」共度最具魅力的放玩聖誕。
迎接聖誕檔期，雲朗觀光集團旗下飯店以蘊含節慶儀式感的冬日氛圍迎接旅人，推出多款限定聖誕禮品、主題饗宴與節慶活動，邀請旅客共享溫馨歡樂的聖誕節。君品酒店化身「聖誕歡樂馬戲城堡」，以公益攝影與義式饗宴打造獨特的節慶體驗。雲品溫泉酒店則以聖誕市集與華麗舞會揭開浪漫聖誕序曲。全集團亦將節慶精神延伸至公益行動，今年攜手社團法人台灣逆風青少年賦歸協會，發起「聖誕，陪你一起走下去」活動，號召旅客以小額捐款支持逆境中的青少年，為冬日點亮最溫暖的一道光。
雲朗觀光旗下七大據點將攜手旅客共度一個充滿意義的聖誕節。今年集團與社團法人台灣逆風青少年賦歸協會合作，以「聖誕，陪你一起走下去」為主題，即日起至2026年1月2日，邀請旅客以小額零錢捐參與響應。捐款全數將用於協助面臨家庭、學習或生活挑戰的青少年重新站穩腳步。透過每一份零錢捐，讓逆境中的青少年在前行的道路上不再孤單，重新找回自信與勇氣。活動現場也提供逆風協會資訊，讓旅客能在參與的同時，更了解協會的使命與努力，期望將聖誕節的溫暖化作最實際的陪伴。
搶攻一年一度耶誕佳節及元旦新年商機，台北文華東方酒店推出一系列豐盛精彩的飲饌，由擁有絕佳手藝的廚藝團隊打造精彩絕倫的美味饗宴，包含義式風情「Bencotto」、寰宇佳餚「文華Café」與米其林一星「雅閣」。
此外「文華餅房」及「青隅」亦推出的季節限定繽紛美點與「M.O. Bar」跨年派對，更可奢享季節限定的獨家芳療及住房專案。
煙波國際觀光集團推出冬季限定企劃晨獻星級湯宴，邀請連續三年獲米其林一星的馬來西亞「Restaurant au Jardin」餐廳名廚史金福 (Kim Hock Su) 登台獻湯，帶來他的招牌作品「野薑澄雞湯佐春雨蒟蒻」，且特別為煙波集團打造專屬版本，改以台灣放山雞為底，融合法式技藝與南洋香氣，即日起至2026年3月底於全台煙波早堂登場。
包括新竹湖濱館、新竹都會館、台南館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館及花蓮太魯閣等8館據點，享用早午餐時段，皆可無限品嚐此道美味湯品。
