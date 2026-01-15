搶「最強星二代」！鹿希派嗆聲資深歌仔戲小旦之子

鹿希派說這次不做效果，要拿出真實力。（好看娛樂提供）

吳宗憲兒子鹿希派、歌仔戲小旦許仙姬之子許明杰、侯昌明兒子Ken、包偉銘兒子包庭政等，在《最強的身體》最新一集的「最強星二代」互相叫囂，賽前火藥味十足。曾參賽的許明杰先發制人，「上次都在做效果，這次要讓你們知道誰是最強星二代！」鹿希派也不甘示弱表示，是時候證明給大家看，「我比所有星二代都還要拚！」

許明杰在場上相當拼命。（好看娛樂提供）

侯昌明兒子Ken目前就讀紐約大學，為了考上理想學校成功瘦身，體能基礎不容小覷，他曾完成泳渡日月潭、登頂合歡山，目前維持一週兩次健身訓練，並強調關鍵在於意志力：「再累都會撐過去！」

岑永康長子Ethan。（好看娛樂提供）

包偉銘兒子包庭政目前擔任工地主任，體育系畢業，擁有高爾夫青少年冠軍與亞洲盃銀牌戰績，是本集公認的硬底子選手。他誓言一雪前恥，豪氣宣告：「再強都沒用，叫我學長！」

張瑞夫（左起）、Ethan、許明杰、鹿希派、Ken、包庭政。（好看娛樂提供）

岑永康長子Ethan則是奧克蘭大學航太系學生，標準學霸型選手，一週健身4至5次，跑過半程馬拉松，也曾拿下籃球聯賽第三名，面對比賽毫無懼色：「沒在怕的！」岑永康也親自到場為兒子加油打氣，還自信笑說：「他看過選手名單了，就是很難不第一啊！」全程高舉手機錄影，驕傲之情溢於言表。《最強的身體》每周日晚上8點、每周日晚上12點在中華電信 MOD ／ Hami Video上線、每周二中午12點在《最強的身體》YT頻道上架。

