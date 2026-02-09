搶！花生糖名店開放現場買 凌晨現人龍搶排

人潮一路從花生糖店的門口，往後拉轉了一個彎還看不到盡頭。（圖／東森新聞）





今天南台灣民眾還有一件事很重要！高雄鳳山知名的花生糖店，今天上午睽違19天再度開業，9點半才開門，凌晨3、4點就有人來排隊，人龍從店家一路往後拉，彎了一個彎還看不到盡頭。但是最夯的杏仁糖和花生糖都是限購，民眾千萬不要搞錯和撲空。

一大清早這區街角大排長龍，從對街拍過去更是驚人，人潮一路從花生糖店的門口，往後拉轉了一個彎還看不到盡頭，來排隊的人似乎都很有經驗，知道時間會拉很長，幾乎每個人都自備塑膠椅，甚至是水桶來坐，他們要排隊的是高雄鳳山這間知名的花生糖店。

記者vs.排隊民眾：「（你大概幾點過來排的啊），4點半，（那你打算要買多少），看限量幾盒就買幾盒，人可以帶多少就帶多少啊，都排了排4點半了，（你愛吃哪一種口味），不是我要吃的要送人的啦，（最早的好像有4點多就來了餒），蛤3點啦3點多就來了，沒啦3點多你要冷死人嗎，還會被人家當作遊民勒。」

花生糖業者先前為了趕過年訂單，從1月21號一路店休到2月8號，門市停賣19天，就是為了趕過年爆量的訂單，9號上午9點半恢復門市販售，但就算是高雄清晨也只有13度低溫，頂著低溫都要排隊，就知道這間店有多夯。

花生糖店業者vs.顧客：「花生杏仁花生各二，啊沒腰果齁，（腰果沒有。）」

9點半一開賣店家的手就沒有停，前台忙著分裝和結帳，後台工作人員的手，也是一刻不得閒，花生糖、杏仁糖橫切直切，都得分工拚速度，再交由旁邊裝盒的工作人員一塊塊裝入透明盒中，業者也強調就算門市販售，數量也有限。

花生糖店業者：「自2月9號開始賣，每天大概排隊1百多個人，賣完就沒有了。」

另外業者也在外面貼出公告，最受歡迎的杏仁糖和花生糖每人限購各2組，過年前花生糖店前大排長龍，似乎也成了鳳山當地每年的一大特色現象。

