搶"轉機客"市場! 華航攜手米其林餐廳 推台式東南亞料理

生活中心／孟嘉美、陳聖翰 台北報導

航空公司2025年積極布局北美航線，經營轉機客市場，但競爭白熱化，不只比拚誰的航點多，現在就連機上餐也是一大戰場。華航再推出新聯名，攜手米其林一星餐廳，特色料理搬上機，讓台灣料理，結合東南亞風味。鎖定的，當然就是從東南亞客群！

華航空服員：「請慢用。」

鱈魚片煎得兩面金黃，搭配蘆筍解膩，包裹經典法式佐料，增添口感層次。還有這道，炙燒雞腿排，淋上紅咖哩，泰式混搭台式，開創味蕾新局。華航機上餐沒有極限，最新聯名，米其林一星餐聽T+T，還把人家的招牌菜，車輪餅，也都搬上機。

華航攜手米其林一星餐廳 推「台式東南亞料理 」

華航聯名T+T（圖／民視新聞）T+T餐廳創辦人兼主廚蔡元善：「花了很長的時間做一個調整，製作的量然後冷凍的運輸，在華膳的擺盤，然後要在飛機上的復熱，其實很多細節是需要注意的。」

光是一道玫瑰鴨松露車輪餅，要在機上維持外酥內軟，主廚就耗時八個月，研發、改良。疫後航空公司進入機上餐的軍備競賽！華航攜手T+T，元旦上線。台灣出發的長程航線，全艙等都能吃得到。星宇不惶多讓，最新合作元紀台菜，讓台味在高空飄香，長榮則是最熟悉的老朋友，老乾杯，A5和牛怎麼吃都吃不膩。

航空公司機上餐聯名米其林一星（圖／民視新聞）華航空品處長曹治芬：「亞洲的當代的料理，那同時也融入了很多的，臺菜的一個新意，以及利用臺灣當地的食材，經濟艙我們也會讓客人，能夠享受到米其林一星的，這樣子的一個特殊的菜餚。」

聯名T+T，將東南亞香料，與台灣食材巧妙結合。放在長程航線，鎖定客群，當然就是來自東南亞的轉機客。國籍航空積極布局北美轉機市場，開航點外，飛機餐讓旅客能在台式料理吃到家鄉味，滿足旅客的味蕾。

