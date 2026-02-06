搶「8億人瑞」爆推擠！婦聘懷孕越籍看護急送醫安胎

北市有位高齡102歲王姓老翁娶了照顧自己的68歲女看護，家屬懷疑對方覬覦老人家高達8億的財產才結婚，3日趁她推老翁回診時把人強行帶走，過程中女看護另聘的越南籍看護有孕在身，當時也因遭受推擠緊急到醫院打安胎針。

家屬趁機推走王姓老翁。 （圖／中天新聞）

初步了解，王姓老翁家屬上個月突然得知父親娶了該位賴姓女看護，但家人完全不知情，試圖返家探視爸爸還被拒絕進入，甚至無法取得聯繫，因此感到不對勁，認為賴女是覬覦父親的財產。

據悉，賴姓女看護升格為配偶後，還另聘一名41歲的越南籍阮姓看護照顧老翁。本月3日下午3點，賴姓看護推著坐輪椅的王姓老翁到醫院回診，老翁的兒子、媳婦、孫子孫女共10人，趁機上前把賴女推開，並將老翁接走。

家屬推著王老先生一路衝向醫院後門。 （圖／中天新聞）

過程中多人發生推擠，越南籍看護有孕在身也遭受波及，擔心胎兒狀況，因此緊急返回醫院打安胎針。雙方被帶回派出所偵訊，家屬質疑王姓老翁被限制行動自由跟對外聯絡，當場對賴姓看護提告；賴女也對王姓老翁的家屬提告傷害，並聲請保護令。

