生活中心／綜合報導

最近外傳，將發放高達10個月年終的虎航，今年首場客艙組員招募初試登場，第一階段吸引2400人報名，刷掉一半，初試只有1200人應考，錄取率只有2.5%，大家擠破頭，是因為虎航的福利待遇相對優渥，像是今年，正式實施「每年7日福利補休假」的制度。

梳起空服員的法式包頭，面試、摸高，爭取錄取機會，台灣虎航今年首場客艙組員招募，要錄取60位，吸引2400人報考，書面初審，刷掉一半，週六一早，1200位應試者來搶2.5%錄取率的職缺，有人儘管拄著拐杖，也不放棄機會，爭取成為空中飛人。虎航應試人員：「虎航（工作）氛圍，聽說是很舒服，同事之間的相處都是很熱情啊，我覺得是英文吧，英文方面（比較難），但這次竟然是中文考題，所以有點嚇到，之前有考過別間，我覺得最難的部分，應該是克服緊張吧，然後維持儀態跟笑容，這是最難的部分，（考）第8年了，看到學姊他們工作，覺得滿有趣的，想要試看看。」

搶7萬月薪！ 台灣虎航招募60空服員千人報名 錄取率僅2.5%

「拖鞋摸高」是考空服員必經關卡。（圖／虎航提供）





虎航應試，一樣要脫鞋摸高，以及團體面試、朗讀中、英文短文、要評估語言口條、跟台風穩定度，考官還會特別觀察團體互動的抗壓性、以及臨場反應，空姐教室就提醒，考生們除了笑容，在應對上，要謙虛、誠懇，博得考官信賴。瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋：「在面對這麼強大的競爭力之下，最重要的是，在第一線服務的時候，必須要具備朝氣笑容氣勢的面試技巧，對於許多人來說，這個行業非常值得去投資自己，主要原因，就是有機票福利之外，更重要的是有非常穩定的薪資。」





虎航應試生儘管腳受傷，也不放棄面試機會，前往招募會場。（圖／民視新聞）





參加虎航應試的隊伍中，也出現40多歲懷抱空服夢的考生，因為福利制度真的很甜，今年開始每年有7天的福利補休假，也就是除了特休、國定假日，另外給7天，國定假日出勤，薪資加倍、再給1天補休，在旅遊市場持續成長之下，航空公司購新機、拓新點，不少社會新鮮人躍躍欲試。人力銀行發言人楊宗斌：「從台北桃園這邊，擴展到中部南部的，一些機場的國際線，所以會釋出一些新的航線，帶動新的職缺開出。」能時常出國開眼界、又有高薪誘惑，吸引很多人報考，但真正能留下來的其實不多，畢竟高薪待遇之下，工作環境相對高壓，想領近10萬月薪，抗壓性現在就得開始練。





