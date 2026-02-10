搶83萬金項鍊！嫌犯衝出銀樓「跌倒」 警民合力制伏

嘉義市 / 綜合報導

嘉義市東市場昨(9)日發生銀樓搶案，一名47歲張姓嫌犯，騎機車犯案在銀樓搶走一條價值83萬的金項鍊，想跨上機車逃跑，但可能太緊張跌倒，當場被民眾和員警制伏。警方調查發現，嫌犯前一天就到現場勘查過路線，沒想到計畫半天，沒幾分鐘就被抓了。

警方VS.張姓嫌犯說：「先把他銬起來，手放後面，先銬起來，抓到了，抓到了。」男子被壓制在地上，好幾名員警將他團團包圍，因為他剛剛在光天化日之下，衝進銀樓搶金飾，當場被逮個正著， 雙手被上銬背在背後，連鞋子都疑似跑到掉了，身上的東西全被翻出。

9日下午2點多，嘉義市東市場內，47歲張姓嫌犯假裝要消費，卻搶走4兩多金項鍊，市值約83萬元。附近民眾說：「隔壁老闆娘，一說搶劫的時候，這個警察就很快的跑出去，所以他們有幾個人，在那邊一起制伏他了。」

在那邊一起制伏他了，根據警方調查案發前一天，嫌犯就曾到現場勘查逃跑路線，犯案當下他騎機車，車都沒熄火就進到銀樓內，搶了金飾後原想跨上機車逃跑，卻因慌張跌倒，被路過民眾和員警合力制伏。

附近民眾說：「人很多啊，穩死(被抓)的，你看，如果一喊下去，所有人跑出來，(搶匪)要跑去哪裡。」不過市場內人流車流多，嫌犯挑在這裡犯案引起不小騷動，也導致自己無處可逃，警方訊後依刑法搶奪罪，將他移送地檢署偵辦。

嘉義市警第二分局副分局長高文楷說：「迅速於案發現場附近，成功圍捕查獲嫌犯，當場起獲遭搶奪之4兩黃金一條，以及相關證物。」鋌而走險搶銀樓，但卻不到幾分鐘就被逮，年節即將來臨，警方也做足準備，不讓歹徒得逞。

