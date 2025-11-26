搶AI先機！鴻海擴大威州佈局 加碼178億元

鴻海宣布將擴大在威州的佈局，積極投入AI基礎設施。

鴻海集團今（26日）宣布將擴大在美國威斯康辛州的佈局，投入AI基礎設施，加碼投入5.69億美元，折合新台幣逾178億元，預估將為當地創造近1,400個新工作機會，鴻海前後兩次與威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation，WEDC）簽訂修正投資合約，加上本次擴大投資方案，於2029年底前，最多可獲得9,600萬美元稅收抵免，總計將創造2,616個工作機會，累計投入12億美元，折合新台幣逾376億元。

廣告 廣告

鴻海指出，將擴大在威州的製造版圖，以滿足美國客戶不斷增長的需求，並強化美國本土供應鏈，支持資料管理創新，建立新一代技術韌性。

WEDC副祕書長暨營運長Sam Rikkers指出：「WEDC致力於確保鴻海在威州的成功與成長，這項新修訂反映出鴻海作為全球領先製造商之一，也願意選擇在威斯康辛州持續發展。」

鴻海集團產品長暨美國地區總經理蕭才祐表示：「威州的員工佔鴻海在美國員工總數近1/4，未來隨著第二階段的專案計畫展開，我們在威州員工人數在2030 年前將翻倍成長。」

從WEDC已批准的鴻海獎勵計畫中，鴻海規劃將額外投入5.69億美元，擴大在拉辛郡的營運，並在未來4年內創造1,374個新工作機會，若滿足相關投資表現條件，WEDC 將向鴻海提供1,600萬美元的額外稅收獎勵。

更多鏡週刊報導

鴻海科技日／製造龍頭鴻海跨界玩咖啡 攜手全家廢渣變寶還種田種珊瑚

鴻海科技日／關潤大秀MODEL A 瞄準日本市場主打多元用途

鴻海科技日／輝二代站台讚鴻海挑戰「最難任務」 劉揚偉加碼黃仁勳隱藏版大獎