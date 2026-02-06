摃龜！大樂透頭獎未開出 2400萬獎金累計至下期

即時中心／林耿郁報導

大樂透第115011期昨（6）晚開獎。得獎號碼分別為04、12、39、48、24、25，以及特別號09；由於沒有人得獎，約2,400萬獎金將累積到下一期。至於貳獎有2注幸運得獎，將可抱回新台幣314萬6,332元（未稅）；希望下次得獎者就是您，行動要快哦！

三星彩部分，中獎號碼為506，共64注得獎，可抱回5千元獎金；943注可領回500元獎金。

四星彩得獎號碼為5879，有24位幸運兒贏得5萬元獎金、143人拿到5千元獎金，還有2,663人可以領回500元獎金。

實際得獎結果，依台彩官方公告為準。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

