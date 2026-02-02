摔倒脫褲爆紅！網疑為何不多請人 鐵板燒師傅：自願顧的
台南市北區文賢路上的一間鐵板燒店近日發生趣事，一名員工在宵夜時段急著招呼客人，從廁所出來的途中不慎跌倒，褲子也跟著滑落，當場嚇壞客人。面對網友疑問為何老闆不多請員工，師傅本人也親自回應了。
該間鐵板燒店在社群平台Threads上發文道歉並附上幾段影片，表示1月31日晚間11點小店的員工因為宵夜時段一人作業，常常憋尿，趁著沒客人的空檔去上廁所。由於他最近瘦太多了，急著跑出來招呼客人時沒綁好褲子掉了下來，還跌倒，驚嚇到這位客人，並強調「這位員工不是變態，只是平常比較瘋狂」。
好笑的是，客人被嚇到後急忙衝出店外，反而拿了手機將眼前這一幕記錄下來。店家也在文中急尋這位客人「如果您有看到這篇道歉文，請務必讓小店招待您餐點」。
畫面曝光後，笑翻不少網友，紛紛留言直呼「不行了，這個整套看下來太好笑了，跌倒+嚇跑客人+客人回頭拍照+老闆娘還想要留拍跌倒的備份照」、「我笑到不行，還以為是什麼整人節目啦」、「我真的大笑，我是在笑客人的反應，不是笑員工跌倒褲子掉下來」。
不過，有網友提出質疑，「這個員工也太可憐了吧。建議多請一個人幫忙吧？！不然長期憋尿健康完全受影響，而且忙到沒辦法去上廁所真的很糟耶」、「這位員工真是太可憐了，不應該搞到要常憋尿，明確顯示現在員工數量不對等於工作量，店家應改善這營運狀態，多僱一位員工吧！」、「如果老闆不想請多一位員工增加預算，至少門口貼個廁所牌，心疼員工」。
對此，跌倒的鐵板燒師傅在下方留言親自回應，「宵夜場時間是小弟自己提出要自己做的，老闆跟老闆娘以及其他員工一大早就在上班了，如果跟我一起做到半夜三點，幾條命都不夠用，別誤會啦！」
