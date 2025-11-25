摔倒變命案！苗栗67歲獨居翁陳屍住處「案情大逆轉」…2街友落網

苗栗市發生離奇命案，昨日（24日）一名67歲鄭姓獨居老翁被照服員發現頭部受傷、陳屍家中，以為老翁是不慎摔倒，撞到頭死亡。但警方採證時發現，老翁頸部、眼周有多處異常傷勢，經調閱監視器追查，發現曾有2名街友進入老翁家，隨後老翁就再也沒出現，二人遭警方逮捕後坦承，曾與老翁起口角、大打出手，目前警方已報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，鄭姓老翁獨自住在父母留下的老屋中，未婚無子女，家境清寒，是社福單位關懷對象。昨日（24日）上午9時許，照服員前往鄭翁住處探視，驚見老翁額頭受創，倒在客廳血泊中，且血跡已半乾、明顯死亡，立刻報警處理。

警消到場後原以為老翁是不慎跌倒，撞傷頭部造成大量出血，但鑑識人員採證卻發現老翁頸部、眼周有多處異常傷勢，懷疑案情不單純。警方立即調閱監視器追查，發現22日曾有2名男子進入老翁住處，二人離開後，老翁就沒有再出現。

經追查二人身分為42歲謝男、27歲蕭男，二人是街友，且都有竊盜前科，二人遭警方逮捕後表示常到鄭翁住處喝酒聊天。22日當天有去找鄭翁喝酒，停留約1小時，期間曾與鄭翁起口角、爆發拉扯，隨後就離開。

警方表示，因鄭翁身體狀況不佳，目前仍無法確定鄭翁是不慎摔倒致死，或是遭二人毆打喪命，全案已報請檢察官相驗，確切死因仍有待釐清。

里長透露，24日剛好是鄭翁生日，沒想到竟在生日當天傳出憾事，令人唏噓，由於公所已準備好鄭翁的生日禮金，後續已將禮金轉交鄭翁胞妹。（記者吳泊萱／苗栗報導）

