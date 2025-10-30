一摔國賠67萬！屏東男騎士誤入刨除路面「摔到顱內出血」判決理由曝

社會中心／洪正達報導

陳男騎機車誤入刨除工程路段，因路面不平再加上他未戴安全帽，導致摔車顱內出血，後續提出376萬多元國賠僅獲判67萬元。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

屏東縣陳姓男子3年前騎機車經過正在進行路面刨除的施工路段時，由於路面有高低差害他摔車導致顱內出血，事後陳男主張該路段未有警告標誌，認定屏東縣政府有疏失，因此提告國賠求償376萬元，案經屏東地院審理後，認為縣府有管理疏失，也要負部分過失責任，判決賠償67萬多元，全案可上訴。

判決指出，陳男3年多前騎機車行經內埔鄉里南路時，由於該路段正在進行路面刨除工程，陳男因路面高低不平當場摔車，送醫後發現顱內出血，出院後送往安養中心需長期照護，陳男也就此失去行動能力，事後陳男主張該路段沒有施工及警告標示，縣政府有管理疏失，因此提告求償醫藥、照護、精神撫慰金等費用共376萬2928元。

法官審理時，縣府認為施工單位已在路口放置三角錐並禁止人車進入，且都有拍照存證，陳男提告國賠沒有依據，但法官從現場的照片認為路口雖有擺放三角錐，但僅能起到警示作用，無法達成封閉或管制道路，縣府在管理上疏失，應負5%過失責任，不過陳男未戴安全帽也要負部分責任，因此權衡兩造因果關係後，判決縣府要賠償67萬5584元。

