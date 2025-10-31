摔壞老師手機被停學！6歲童朝教師開槍 她慘重傷：我以為我死了
美國維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）市里奇內克小學（Richneck Elementary School）2023年發生一起震驚全國的校園槍擊案，一名年僅6歲的學生在課堂上持槍射擊老師，造成教師重傷。受害教師艾比‧茲沃納（Abby Zwerner）向學區提起4,000萬美元（約新台幣13.2億元）的民事求償，案件本週正式開審。
根據《美聯社》和《美國廣播公司》（ABC）報導，茲沃納指控學校副校長艾柏妮‧帕克（Ebony Parker）在事發前數小時，多次接獲通報學生攜槍上學，卻未採取任何行動，也拒絕讓人搜查該名學生的背包。
出庭作證的艾米‧科瓦克（Amy Kovac）表示，事發當天她接獲兩名學生通報，稱6歲學生「JT」的背包裡有槍。她上前詢問卻遭拒絕，並立即通報副校長帕克。稍後茲沃納更傳簡訊給她，稱親眼看到JT將某物從背包放入口袋，但在檢查背包後仍未找到槍枝。
科瓦克在庭上說道，「我原以為副校長在處理，直到什麼事都沒發生」。當天下午接近放學時，茲沃納教室傳出槍聲，科瓦克衝入教室發現學生驚恐尖叫、老師腿部流血，立刻控制開槍的學生並撥打911通報。
茲沃納在法庭上哽咽回憶，當時她正坐在閱讀桌旁，突然被射中胸口與左手，「我以為我快死了，也以為我已經死了，覺得自己可能正在去天堂的路上，但畫面突然變成一片黑，接著我才發現自己還活著。」
槍擊事件讓茲沃納歷經六次手術，至今左手仍無法完全使用，胸腔中甚至仍留有一顆距離心臟僅數公分的子彈。她表示，如今自己連開洋芋片袋或瓶裝水都十分吃力，「現在做任何事情都很辛苦。」
法院指出，這起悲劇發生在該名學生解除停學、重返校園的第一天。他兩天前因摔壞老師手機被停學。茲沃納指控副校長帕克未盡監督責任，導致悲劇發生，要求賠償4,000萬美元。帕克律師辯稱，公立學校決策屬集體過程，帕克不可能預見事件會發生。不過法院已裁定她為本案唯一被告，校長與學區總監的部分則遭駁回。
目前茲沃納已離職並取得美容師執照，但因手傷仍未完全康復，暫時無法從事相關工作。她透露，右手因長期代償使用也出現疼痛，生活仍面臨許多困難。而副校長帕克除民事訴訟外，下月還將面臨另一場刑事審判，被控8項重罪兒童疏忽罪，若罪名成立，每項最高可判5年徒刑。警方調查指出，行兇學生的母親因兒童疏忽及非法持槍罪被判近4年徒刑。調查發現，該名6歲童是爬上抽屜，從母親皮包中取出手槍後帶到學校行兇。
