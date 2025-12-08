摔太痛！ 首爾下雪人行道結冰 台灣客「提屁股走」

首爾下雪旅客摔倒。（圖／授權 @happyday52191）

首爾下雪引發的滑倒意外正在威脅著台灣遊客的旅遊安全。近期一群台灣遊客在首爾遇到初雪，結果雪勢越下越大導致人行道結冰，造成朋友滑倒尾椎受傷，需要同伴輪流扶著走路。專家建議選擇防水、鞋底刻痕深且有冰爪的雪靴，以增加防滑效果。醫師也提醒，雪地滑倒可能導致嚴重後果，甚至死亡，並教導正確的防護姿勢「抱胸、屈膝、側倒」，避免用手撐地造成骨折。

一群台灣遊客上週前往首爾旅遊五天，原本期待能看到初雪，沒想到雪越下越大，路上人行道都結冰。其中一位遊客滑倒後尾椎疼痛，同伴們只好輪流幫她抬著屁股走路。遊客思思表示，當天晚上約七點開始下大雪，持續到晚上八點，之後部分積雪開始融化。計程車司機告訴他們，當天就有3起需要救護車的事件，新聞也報導有人因跌倒撞到後腦而過世。

連鎖戶外用品業者楊店長強調，在雪地行走穿什麼鞋非常重要。他解釋，鞋子必須具備防水功能，才能避免雪水滲透進去造成凍傷。相較於一般靴子，雪靴的鞋底刻痕較深，能提供更好的防滑效果，而內層的絨毛和可調節的縮繩則有助於防寒。楊店長還介紹了簡易式冰爪，建議在遇到雪地或薄冰時打開使用，平時可以翻回不使用。

除了雪靴外，楊店長也推薦使用毛帽保護耳朵避免凍傷，以及選擇內層有刷絨的防水手套。台安急診科主任韓昌旺提醒，在雪地滑倒時，正確的姿勢非常重要。他建議民眾記住「抱胸、屈膝、側倒」的原則，千萬不要用手撐地，因為這樣容易造成手部骨折。韓昌旺表示，急診室每年都會接到從國外骨折回來的病患，包括手腳骨折、肋骨骨折等各種情況。

韓昌旺最後強調，滑倒的最嚴重風險就是死亡，因此除了準備適當的雪地裝備外，正確的防受傷姿勢也必須謹記在心。對於計劃前往有雪地的國家旅遊的民眾來說，這些防護知識和準備工作至關重要。

