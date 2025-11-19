一摔毀掉文化資產！議員失足「頭朝下衝破」百年彩繪玻璃窗…驚悚畫面瘋傳

卡尼一頭撞破彩繪玻璃。圖／翻攝自X

義大利薩丁尼亞地區區域議員艾曼紐爾卡尼（Emanuele Cani）14日在羅馬皮亞琴蒂尼瓦卡羅宮（Piacentini Vaccaro Palace）走下樓梯時意外失足，直直撞向一面創作於1932年的彩繪玻璃《勞工憲章》（La Carta del Lavoro），導致這件珍貴藝術品瞬間粉碎，事發過程全被監視器拍下來，而衝擊力道之大也讓在場賓客及與會人員驚呼不已。

議員踏空摔下樓梯！頭部撞碎珍稀彩繪玻璃《勞工憲章》

根據每日郵報（Daily Mail），太陽報（The Sun）等外媒報導，這起事件法在14日下午3時許，透過監視器畫面可見，卡尼當時正在走下樓梯，準備出席「義大利企業與製造部」（Ministry of Enterprises and Made in Italy）舉辦的一場酒會。不料，卡尼在下樓過程中突然踏空，失去平衡的他猛然向前撲倒，整個人頭部朝下直衝向樓梯底端的大型彩繪玻璃窗《勞工憲章》，也讓彩窗立即崩塌、碎片四散。

正在酒會區域交談的賓客聽到巨響後紛紛回頭查看，部會工作人員也第一時間上前協助，隨後緊急醫療人員到場處理，所幸卡尼只是受到輕微瘀傷、並無大礙。卡尼後續也外界表示，對於造成藝術品毀損一事深感遺憾，也向民眾保證他的身體狀況良好。

義大利薩丁尼亞地區區域議員艾曼紐爾卡尼。圖／翻攝自IG／emanuelecaniassessore

《勞工憲章》有何歷史意義？象徵法西斯時代的1932年巨作

《勞工憲章》是義大利20世紀最具代表性的彩繪玻璃作品之一，由知名現代主義與未來主義藝術家馬里奧西羅尼（Mario Sironi）於1932年受當時的企業部部長朱塞佩博泰（Giuseppe Bottai）委託所作，旨在紀念法西斯政府於1927年推出的勞工改革法案《勞工憲章》。彩繪玻璃面積約75平方英尺，描繪多名從事工藝、勞動與藝術的工作者，體現當時的現代主義。

《勞工憲章》玻璃完整覆蓋瓦卡羅宮主階梯的一整面牆，也是該建築的核心視覺象徵，而瓦卡羅宮也來頭不小，該建築是由建築師馬切羅皮亞琴蒂尼（Marcello Piacentini）與朱塞佩瓦卡羅（Giuseppe Vaccaro）於1928年至1932年間設計興建，最初作為法西斯政府的「企業部」所在地，也曾先後作為工業部與經濟發展部辦公地點，直到2022年起成為義大利企業與製造部的新址。

《勞工憲章》曾在2014年由Acea 公司資助進行全面修復，包括以樹脂滲透加固矽酸鹽塗層、重新穩定脆弱區域等，藉此讓作品恢復歷史原貌並延長保存壽命，未料㠳竟被卡尼一頭撞破。

藝術家西羅尼的孫女、同時也是其藝術檔案管理者羅瑪娜西羅尼（Romana Sironi）對於《勞工憲章》損毀一事深感哀痛，除了祝福卡尼早日康復，也呼籲政府義大利立即展開修復計畫，以延續其祖父的藝術遺產。



