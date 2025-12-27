摔落兩米舞台嚇壞粉絲 阿信爆料「收到笑我的訊息」

五月天阿信日前不慎摔落舞台。（圖／相信音樂提供）

五月天阿信日前在上海與言承旭、周渝民、吳建豪一同舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，沒想到阿信唱到一半竟摔落2米高的舞台，當時相信音樂回應：「阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查。」但歌迷還是相當擔心。而今（27日）在台中場的演唱會，阿信主動提及這件事，透露連周杰倫、林俊傑等人都傳訊息關心他。

談到2025年最特別的事情，阿信表示：「就是這25年來我第一次摔進一個洞裡，演唱會的最後，我問我身邊的夥伴，個人的那段我有唱嗎？中間有Talking嗎？我有比很多手勢嗎？」工作人員告訴他表現得非常好，阿信笑說：「因為我只記得站在洞裡睜開眼睛，看到三張帥臉看著我，現場很多女生會有一點點羨慕，但不要用生命危險來換喔。」

阿信爆料收到團員們的嘲笑訊息。（圖／相信音樂提供）

演出結束後，阿信拿起手機發現湧入了200多則訊息，周杰倫、林俊傑、陳綺貞等人都詢問他的狀況，讓他相當感動。不過話鋒一轉，阿信說：「很多很久不見的老朋友都被我炸出來了，但在這裡面我很失望，只有四封簡訊是在笑我，我告訴你們是哪四個人，我想我不用說，你們也知道，兄弟是這樣當的嗎？」

這四個人當然指的是團員們，雖然看起來是「塑料兄弟情」，但阿信說：「在所有人都怕你因為跌倒而受傷的時候，只有他們四個相信我一定會站起來、一定會笑著唱完全場、一定站在這裡等待我回到五月天，我回來了，我回家了。」他也強調自己被照顧得很好，要歌迷們千萬別擔心。

