摔車擦撞旁車未停留 帶傷女騎士被罰肇逃

【記者李易昌／台中報導】28歲夏女出門上班卻發現愛車左側車身「大片損傷」，因車輛平日放自家車庫，她懷疑是與友人夜唱期間被擦撞，但結束時疲憊不堪沒發現，夏女當下便報警求助。

台中市第三警分局交通分隊警員張國峰獲報後便趕至東區旱溪街，陪同夏女調閱監視器畫面，畫面中一輛機車騎著騎著逐漸偏向路旁車輛，接著就發生碰撞，騎士摔車並滑行一段距離後才停下，機車與地面摩擦時還出現火花，但是騎士起身扶起機車，檢視車身及身體無大礙後，竟在眾目睽睽下離開。

警方鎖定是33歲高女所騎的機車涉嫌擦撞卻未停下報警協助，高女到分隊說明時，身上還留有傷痕，她表示當時是下班回家途中，因為太累不小心睡著，摔車後才驚醒，但以為是自摔才直接離開，直到看到夏女車損情況才驚覺事態嚴重，警方依《道路交通管理處罰條例》第62條，對高女肇事後未依規定處置之行為依法舉發。

警方呼籲，駕駛人若察覺自身出現精神不濟情形，應立即尋找安全處所停靠休息，切勿勉強上路，以免釀成難以挽回的憾事。另提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場配合處理，切勿因自認情節輕微而逕自離去，以免面臨更嚴重的法律責任，影響自身權益及他人安全。

高女騎車摔車擦撞夏女車輛後卻未停下報警，被依法開罰。翻攝畫面

