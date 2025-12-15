摘下10顆星 捷克首本《米其林指南》公布

▲史上首次《米其林指南》推出捷克專屬版本，收錄了79間餐廳。（圖／捷克觀光局提供）

[NOWnews今日新聞] 正式躋身歐洲最具聲望的目的地之列！史上首次《米其林指南》推出捷克專屬版本，收錄了79間餐廳，有一家餐廳獲得二星、八間餐廳獲得一星，肯定了捷克美食的崛起，並使其與世界級美食強國並駕齊驅。

《米其林指南》捷克版收錄來自全國各地的餐廳——從指標性的高端精緻餐飲（fine dining），到現代風格的 bistro，再到以傳統、在地食材與紮實廚藝為核心的餐飲場所。指南展現了近年來逐步成形的多元風格，塑造出一個自信鮮明、且持續提升野心的美食風貌。

捷克觀光局執行長米德仁表示，與《米其林指南》的合作，為捷克打造全新國家形象開啟了新的篇章。捷克不僅擁有歷史古蹟、自然美景與豐富的戶外休閒選擇，也同樣以頂級美食脫穎而出。米其林是全球通行的美食語言，如今進駐捷克，代表我們的料理有話要對世界發聲。這是一次展現捷克主廚創意、在地食材運用，以及對傳統食譜獨特詮釋的絕佳機會。我們非常珍惜捷克獲得這樣的機會，並將在未來的行銷活動中充分運用。

捷克史上首次擁有屬於自己的美食地圖。目前《米其林指南》捷克版共收錄 79 間餐廳，其中1間餐廳獲得二星、8間餐廳獲得一星、18間餐廳獲得 Bib Gourmand、4間餐廳獲得 MICHELIN 綠星，入選餐廳遍布全國各地，顯示捷克美食水準的提升早已不再侷限於首都。

捷克與《米其林指南》的三年合作於今年正式啟動。根據合作協議，匿名評審每年將編制電子版指南，精選捷克最佳餐廳。《米其林指南》亦將負責管理與更新捷克專區。合作內容同時涵蓋文章製作、社群媒體付費宣傳，以及一支專門呈現捷克美食風貌的形象宣傳影片。

