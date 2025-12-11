摘星山莊65歲工人搬石摔死 工頭嘆：年輕人不願做苦力

摘星山莊發生工安外，已暫停施工。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市百年古蹟「摘星山莊」近期進行修復工程，傳出工安意外，65歲吳姓工人昨天首次上工，搬運磚塊突然倒地，失去呼吸心跳，送醫急救回天乏術；工地今天全面停工，工頭今天表示，吳姓工人昨天第1天上工，不幸發生憾事。

摘星山莊今天已停工，關起施工圍籬，工頭說，他們10多天前才進駐施工，因年輕工人不願意從事粗工，吳姓工人昨天才甫上工，接送石塊時不慎摔倒；工頭說，國內工地普遍缺工，發生意外後，工地停工，他帶的工班有多名60歲工人，因要維持家計，他們今天起到新竹縣上工。

廣告 廣告

台中市勞檢處長邱怡川表示，工地沒有限制工人年紀，摘星山莊昨天的工安意外已要求工地停工，等施工單位報改善計畫，審查合格後才能復工。

台中市政府勞工局表示，摘星山莊修復工程昨天下午發生工安意外，勞工局將派員稽查，若查有違反職業安全衛生法，將開罰3萬以上、30萬以下罰鍰並停工處分。

勞工局指出，摘星山莊修復工程由營造公司承攬，部分拆除工程交付工程行，罹災者吳男為工程行所僱勞工。勞工局除派員啟動職業災害檢查，也將慰問罹災者家屬，啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理後續事宜。

台中市文化局表示，文化局長陳佳君、文資處長李智富、潭子區長劉汶軒接獲通報後隨即代表市長盧秀燕前往關心並致贈慰問金，後續將全力協助家屬治喪及災害死亡救助相關事宜，陪伴家屬度過難關。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中百年古蹟摘星山莊整修 工人搬磚突倒地不治

疑因兒子欠債6萬 高雄檳榔攤老闆娘慘遭砍死 法院裁定嫌犯收押

台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

