摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命

記者簡榮良／高雄報導

我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才從鬼門關救回，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣一路延伸至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑；而她第一時間喊痛求救時，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」，羅小姐求償200萬元，院方則回應，患者術後發生併發症，調解中。

廣告 廣告

只是要摘除子宮肌瘤小手術，最後竟刺破子宮大出血，肚子留下2道超過15公分刀疤。（圖／民眾提供）

一切惡夢得從4月說起，羅小姐到國軍醫院做了抹片檢查，醫師建議可以做子宮肌瘤手術，當天就能出院，從陰道進去，沒有傷口、恢復快。雙方協定4月29日上午8時開第一刀，未料術後開始劇烈嘔吐、腹部痛得難以忍受，無法下床如廁，跟護理師反映卻多次被「應該是你太緊張了」、「休息一下明天就好了」等話搪塞。

「可是我知道，那不是緊張的痛，那是一種快被撕裂的痛」羅小姐說，直到晚間21時許，照了腹部超音波，醫生才發現腹腔裡面全是血，確認子宮被刺穿、靜脈被劃破，導致大量內出血，再度被推進手術室，緊急剖腹搶救、輸8袋血，才從鬼門關撿回一命；不過，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣一路延伸至私密處，一條是子宮縫合，另一條是靜脈縫合，然而更殘酷的是，羅小姐失去自然產，未來懷孕只剩剖腹產一條路。

原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂。（圖／民眾提供）

她悲訴，曾熱愛潛水，熱愛攝影，如今卻連穿上泳衣的勇氣都沒有，每當看見那道疤痕就感到自卑與無力；這半年每晚都要靠安眠藥才能入睡，醫療讓她身心嚴重創傷，院方提出的賠償金額遠遠不足求償的200萬元，完全無法彌補所承受的痛苦與損失，感受不到誠意與同理，讓人難以接受。

對此，國軍高雄總醫院表示，女病患於4月29日在院內進行子宮肌瘤切除手術，術後發生併發症，事發時醫師全力投入治療，給予最完善照顧；全案現與家屬持續溝通，並配合衛生局的醫療爭議調解流程。

羅小姐還聽信醫師指示，挑了昂貴自費手術，卻換來2道疤。（圖／民眾提供）

衛生局則說，今年8月15日接獲民眾申請醫療爭議調解，即依《醫療事故預防及爭議處理法》第6條及第12條規定，請醫院先行與病方說明、溝通及關懷，同時函調患者病歷及院方醫療處置說明後，後續於10月27日召開調解會議，會中由2位具法律及醫療專業背景調解委員協助醫病雙方進行溝通協調，但雙方尚有爭點未取得共識，有待擇期再次召開醫療爭議調解會議。

羅小姐住院20多天，還要復健半年。曾熱愛潛水，熱愛攝影，如今卻連穿上泳衣的勇氣都沒有。（圖／民眾提供）

更多三立新聞網報導

高雄嬤「鑽陰陽縫」慘遭水泥車輾過…下肢血肉模糊！驚悚瞬間曝光

罵人價碼＋1…訐譙檢舉達人「王八烏龜蛋」失血8000元！理由曝

高雄里長服務處「火焚碳化」！耳邊1聲音…救了命：叫我快跑

「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年…壓軸卡司曝光！陳漢典、Lulu新婚同台

