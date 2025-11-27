摟肩、坐大腿…韓國「男公關咖啡館」專接未成年女學生 2週噴掉近2萬

韓國首爾一間男公關咖啡館專攻未成年女性、提供親密陪伴，遊走在灰色地帶的營業模式引發爭議。示意圖，取自Unsplash圖庫



韓國首爾麻浦區一家咖啡館近期引發爭議，業者專門鎖定未成年的女性國中與高中生，跟她們摟肩、甚至坐大腿合照，提供親密陪伴，有女高中生2週內消費7次，花掉兼職所賺的85萬韓元（約台幣1.8萬元）。

綜合外媒報導，該咖啡館服務員都是成年男性，面對上門消費的女子一律稱「公主」，消費過程中出現親密接觸，包括摟肩合照、坐腿上拍照等，各種服務都有價位：10萬韓元（約台幣2139元）可拍一張合照及享用一杯飲品；20萬韓元（約台幣4278元）可以享有專屬陪伴1小時；40萬韓元（約台幣8557元）可以進行2小時私人約會。

如果選擇高價香檳，可以跟男服務生戶外約會4小時，甚至有些少女砸下100萬韓元（約台幣2萬1440元），帶男伴外出。部分男公關也會寫情書拉近關係，還稱對方為女朋友。

一名女高中生說：「我們越來越親密，他們會摟著我的肩、一起拍照。他們講很多好聽的話，我以為那是真心的。」被灌了迷湯後，讓她越陷越深，直到發現驚人費用才驚醒。有一名少女就在2週內7度上門，將打工所賺來的82萬元全部花光。

一名員工坦言，大多數客人只是玩玩、單純體驗一下，危險的是從暈船的那一刻開始；由於該店登記為普通餐廳，因此未成年也可進入，業者遊走在灰色地帶引發爭議。

店主表示，該店禁止過度身體接觸，未成年在晚上10時後也禁止入店，更會固定對員工進行教育訓練，跟其他掛名男公關的咖啡館不能相提並論。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

