摧毀戰機！伊朗飛彈轟美軍 愛國者也成目標

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▲伊朗對美軍駐中東基地發動攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 中東局勢再次升級，美國與伊朗連續兩日互相砲轟，伊朗軍方聲稱，當地時間11日凌晨發動兩波襲擊，轟炸美軍基地等18個重要目標，F-35、F16等戰機大量受損。

CNN報導，伊朗革命衛隊稱，在美方宣布襲擊伊朗境內多個目標後，他們於11日凌晨對位於科威特、巴林和約旦的美國軍事基地發動了報復性攻擊。這是伊朗連續第二個晚上襲擊該地區的美國基地，以回應美國的空襲。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社、中國官媒新華社等報導，伊朗國家軍隊與伊斯蘭革命衛隊於週四清晨發表聯合聲明，宣布向美國在波斯灣地區的多個重要軍事基地與設施發動兩波全面性的大規模空襲，以強烈報復美軍先前對伊朗本土的軍事入侵。

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伊朗在軍方兩波軍事行動中，擊中並摧毀美軍位於科威特的阿里·薩利姆空軍基地、阿哈邁德·賈伯空軍基地以及巴林謝赫伊薩空軍基地內的18個重要目標。

對位於約旦阿茲拉克的美軍空軍基地發射了12枚彈道飛彈，打擊了美軍F－35、F－15、F－16戰機部署點，摧毀了有關設施和大量戰機。

伊朗也已動用多款毀滅性自殺無人機，正面突襲了美國駐紮在巴林的第五艦隊總部。美軍愛國者飛彈防空系統的通訊天線與雷達裝置均已被鎖定，遭到嚴重重創，

美軍也連續兩日對伊朗發動攻擊，美國總統川普表示，第一晚的空襲是為了報復一架阿帕契直升機被擊落；第二輪空襲時，他提到了戰爭談判進展緩慢。

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