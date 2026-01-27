摧毀普丁戰爭機器 澤連斯基：要讓俄軍每月傷亡達到5萬人

烏克蘭總統澤連斯基（中）決定讓俄軍每月傷亡人數從3.5萬增加到5萬 圖：翻攝自澤連斯基的Ｘ

[Newtalk新聞] 面對入侵的俄羅斯遲遲不肯罷兵，基輔當局一方面配合美國總統川普（Donald Trump）的調停，另一方面也決定讓俄軍無法再充分補足人力。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早呼應該國國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）的說法，為了迫使克里姆林宮重新考慮這場戰爭，必須讓俄軍遭受無法彌補的傷亡。讓入侵在烏克蘭領土的俄軍每個月5萬人傷亡，這是俄軍極有可能無法彌補的傷亡規模。

烏克蘭《廣場起義報》（Euromaidan Press）報導，光是2025年12月，烏克蘭軍隊就消滅了3.5萬俄軍。烏克蘭1個月讓入侵的俄軍傷亡人數，就是昔日蘇聯軍隊在長達十年的阿富汗戰爭中的傷亡人數的1倍。

澤連斯基說：讓俄軍每個月在烏克蘭戰場死傷5萬人，「這是俄羅斯開始認真反思其所作所為及其戰爭目的的最佳水準。」

澤連斯基表示，實現這一目標主要依靠各類無人機、深入的分析、從實戰行動中汲取的經驗教訓，以及各部隊之間高水準的訓練和協調。

他補充說，確保俄軍遭受此類損失是烏克蘭國防部、軍隊以及所有國防和安全部隊的責任。烏克蘭最有效的無人機部隊的經驗必須推廣到整個武裝部隊。同時，他強調，造成敵軍損失不應是無人機和技術發展的唯一目標。

澤連斯基強調：「至關重要的是，要將戰場控制範圍擴大到前線以外更深處，摧毀俄軍的後勤、無人機操作人員，以及從整體上削弱敵軍作為佔領軍的能力。」

《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）更早之前在21日報導，該國國防部長費多羅夫表示，想要和平，外交發揮重要作用，但國家也必須在軍事領域取得實際成果。

費多羅夫將對俄羅斯造成的損失規模列為僅次於治理結構改革的第二個戰略目標。

費多羅夫說：「上個月，35000（俄羅斯）人喪生——所有這些傷亡都已通過視頻證實。如果我們達到50000人，我們將看看敵人會怎麼樣。他們把人當成資源，而這種資源的弊端已經顯而易見。」

