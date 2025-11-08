摧毀2600棟民宅「海鷗」颱風重創越南 百萬戶斷水電
颱風「海鷗」接連重創菲律賓與越南，最新是在越南造成超過2600棟建築受損、160萬戶停電、停水，還有5人死亡，不過災區還沒整理完，現在又得要面臨威力更加強大的颱風「鳳凰」來襲。
颱風「海鷗」過境越南中部後，當地街道呈現滿目瘡痍的景象，路樹與電線桿整排歪倒。由於停電情況嚴重，當地居民只能到街上有發電機的地方為手機充電。除了160萬戶停水停電外，近3000棟建築物受到不同程度的損壞，居民因停水問題被迫使用溪水洗澡，生活條件極為艱難。
一位越南當地居民表示，這場風暴非常猛烈，他一輩子都住在這裡，但從未像那晚那樣感到恐懼。另一位越南蝦農描述災情時表示，當他出去查看時發現一切都消失了，他的兩個蝦池都變成了大海的一部分，損失慘重。
颱風「海鷗」已在越南造成至少5人死亡，而菲律賓的情況更為嚴重，死亡人數高達188人，超過50萬人無家可歸。然而，更大的威脅正在逼近。
CNN新聞報導指出，菲律賓正面臨今年第五個可能登陸的颱風。名為「鳳凰」的颱風在經過溫暖海水上空後，預計強度還會持續增加。菲律賓總統小馬可仕特別前往宿霧勘災，並大力呼籲民眾做好防災準備。目前颱風「鳳凰」正朝西北偏西方向移動，往呂宋島一帶前進，有可能在登陸菲律賓前逐漸增強成為超級颱風，威脅更加嚴峻。
