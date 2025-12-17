摩天輪雙輪煙火、義大999秒、藍色流星雨！2026全台跨年煙火懶人包

跨年夜全台煙火齊發，高雄義大世界將施放999秒煙火。（義大遊樂世界提供）

2026年即將到來，想好去哪跨年了嗎？全台各地跨年活動火力全開，從台北101指標性煙火、主題樂園狂歡派對，到南台灣震撼高空煙火與東台灣音樂盛會，整理了全台重點跨年亮點，快揪朋友一起迎接新年吧！

台北101

受到全台矚目的台北跨年煙火秀，今年台北101以全新概念「SPARK 101」為主題，打造橫跨聖誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典，以「台灣隱形英雄」為主題，打造3分鐘光雕秀，煙火施放時間一樣維持6分鐘，今年除了有煙火還有迪士尼皮克斯《玩具總動員》角色即將現身，首次將以光雕投影形式登上台北101大樓，超過十位人氣角色將以光雕投影出現，另外，101小編也幽默提醒大家今年別再看錯方向，把台北天空塔當成台北101了喔。

台北101煙火長達6分鐘，特別選用低煙煙火，以五大段落呈現。（台北101臉書專頁）

「台北最High新年城－2026跨年晚會」第二波卡司也已公布，今年將有金曲創作才子韋禮安、人氣搖滾樂團美秀集團，以及獨家登場的金曲天后蔡健雅與全能歌后李千娜將登上跨年舞臺，攜手先前公布的Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN &王ADEN、U:NUS等卡司，以跨世代音樂魅力嗨翻台北跨年夜，其中韋禮安將第五度站上舞臺，蔡健雅更將合體演出，為觀眾帶來充滿儀式感與驚喜的跨年盛宴，更多詳情請看官網。

六福村



