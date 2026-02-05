摩斯漢堡傳食安疑慮！雞塊驚見鐵刷毛 衛生局回應了

知名連鎖速食品牌摩斯漢堡再度捲入食品安全爭議。（圖／Threads@cat20031027授權提供）





知名連鎖速食品牌摩斯漢堡再度捲入食品安全爭議，一名消費者日前前往高雄市楠梓區某摩斯漢堡分店用餐時，發現所購買的雞塊表面附著不明「毛狀物」，疑似為廚房清潔用菜瓜布纖維，當場食慾全失，並將經歷分享到社群平台，引發網友熱議。

該名消費者在Threads發文表示，原本「開心吃著超喜歡的摩斯雞塊」，卻在咬下前赫然看到雞塊上「長毛」，直言瞬間被嚇到，並抱怨該分店過去曾多次漏送餐點，這次竟又出現疑似異物「真的很生氣」。

貼文曝光後，不少網友留言分析，認為該異物「看起來不像雞毛，比較像菜瓜布纖維」，「那不是雞毛，那是洗碗用的聚脂纖維做成的菜瓜布」、「那應該是洗油鍋的菜瓜布，洗油鍋超痛苦，一下要做餐，一下又要抬油桶，是說這麼大的菜瓜布毛還出餐有點扯」、「不是每間分店都這樣子啦，可能是洗油鍋或洗油炸籃或夾子的時候菜瓜布的毛被勾下來，出餐的人員又沒有留意到，大部分的員工都是很認真在為食安把關的啦，畢竟摩斯一堆衛生規定，可是人力又少」。

高雄市政府衛生局於今（5）日接獲通報後，立即派員前往該分店進行稽查。（圖／高雄市政府衛生局提供）

對此，高雄市政府衛生局於今（5）日接獲通報後，立即派員前往該分店進行稽查。衛生局指出，業者表示未曾接獲消費者現場反映，也無法確認網路照片中的問題雞塊是否確實出自該店。

衛生局進一步說明，現場販售的雞塊為上游廠商提供的完整包裝半成品，門市僅負責開封後進行油炸處理。稽查人員隨機拆封抽檢雞塊，檢視內外均未發現異物，且產品貯存與作業環境均符合食品良好衛生規範（GHP）。

基於源頭管理原則，衛生局已要求業者妥善處理消費者客訴，並將案件移請負責上游供應商所屬縣市的衛生單位持續追查，以保障民眾飲食安全。高雄市衛生局提醒，民眾若發現食品有任何衛生疑慮，可撥打食品衛生科專線（07-7134000）進行通報，共同維護食安環境。

基於源頭管理原則，衛生局已要求業者妥善處理消費者客訴。（圖／高雄市政府衛生局提供）

摩斯漢堡方面則回應表示，食品安全與顧客健康始終是品牌最重視的核心價值，針對單一門市疑似作業疏失，將「嚴正檢討並改進相關流程」，目前也已由相關單位進一步調查釐清中。

