摩斯漢堡雞塊驚見「捲毛異物」 高市衛生局稽查 追溯源頭

摩斯漢堡高雄右昌店5日傳出雞塊有不明異物，不過衛生局人員前往稽查，未發現有問題雞塊，全案仍在調查中。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

摩斯漢堡高雄右昌店5日傳出雞塊有不明異物，衛生局人員前往稽查。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

摩斯漢堡高雄右昌店5日傳出食安問題，顧客在社群平台上PO出畫面，只見雞塊上明顯有一塊黑色不明物體，呈現捲毛狀，如同聚酯纖維材質的異物，讓顧客認為有食安疑慮；高市衛生局獲報後派員查察，業者表示未接獲反映，無法確定雞塊是否為該店供應，現場抽查雞塊內外均未有異物，衛生局將追溯源頭調查。

衛生局指出，有關民眾於社群媒體反映摩斯漢堡右昌店販售的雞塊有異物案，今日獲報後隨即派員查察，業者表示未接獲消費者反應，不確定照片中問題雞塊是否為其所供應；而現場檢視販售的雞塊為上游廠商提供的完整包裝半成品，開封後即油炸，稽查小組隨機拆封抽檢雞塊內外均未有異物，該店貯存及作業環境符合GHP規定。

衛生局已輔導業者妥適處理消費者客訴，基於源頭管理，將移請轄管（來源商位在外縣市）衛生局續辦以維護民眾食的安全。

摩斯漢堡則發布聲明，安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，單店的作業流程會嚴正檢討改進，相關單位已深入調查確認，已確保所有消費者的用餐品質，感謝消費者的建議指教。

