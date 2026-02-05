摩斯漢堡驚見「雞塊長黑毛」嚇壞民眾 業者回應了

即時中心／徐子為報導



知名連鎖速食業者再爆食安事件，一名消費者前往高雄市摩斯漢堡某分店用餐，竟發現雞塊「長毛」，疑為廚房菜瓜布，讓民眾當場胃口全無。高市府衛生局今（5）派員稽查，表示店內的販售雞塊是上游廠商提供的半成品，開封後油炸，今現場隨機拆封抽檢，未發現未有異物，貯存及作業環境符合規定。





有網友在社群平台Threads上爆料，稱他去摩斯漢堡楠梓分店用餐時，竟發現雞塊「長毛」。其他網友則判斷，雞塊上的異物疑為一小塊菜瓜布纖維，應不是雞毛。



對此，摩斯漢堡回應，安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，單店的作業流程會嚴正檢討改進，相關單位已深入調查確認中。



高市衛生局表示，獲報後立即派員至現場，業者稱未獲消費者反映，無法確定問題雞塊是否為店內提供的。



衛生局說，基於源頭管理，將移請來源商所在地的衛生局續辦，以維護民眾食的安全。

