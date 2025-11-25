摩斯貴又慢 卻34年屹立不搖 內行曝3優勢：難以取代

日本摩斯漢堡1991年進軍台灣，至今已34年，目前全台共有近300間門市，一名網友好奇，摩斯價位高、出餐慢，為何仍屹立不搖？話題引發熱議，曾在摩斯打工的網友表示，摩斯用料實在、衛生嚴謹，且雇用不少二度就業的員工，3大優勢難以被取代。

原PO日前在Threads發文表示，一直都很好奇，摩斯東西賣得很貴，一個漢堡就要破百元，且店裡員工請很少，餐點都要等很久，「到底有什麼魔力不會倒呢？」

貼文曝光引發許多討論，內行網友表示，摩斯漢堡的份量對於長者來說剛剛好，食物現點現做且搭配生菜，吃起來稍微健康一些，價位對於經濟自由的人也不是問題。

廣告 廣告

一名曾在摩斯打工的網友指出，摩斯用料很講究，成本應該不低，且食材也會嚴格管控，「雞塊每天都要盤點，醬料或任何食材開封都要打上標籤，菜洗出來或湯煮出來也都會註明時間，時間一到就得丟掉，另外收店清潔也做得很仔細。」

此外也有人提到，「摩斯有雇用身障員工，必須支持」、「摩斯員工有很多二度就業的家庭主婦和身心障礙的朋友，有些店還有很可愛的元老級兼職員工。」

對此，摩斯小編也留言回應，「提供每一位顧客安心安全的飲食，是我們企業的核心精神。只要顧客吃得安心、吃得放心，那我們就開心。」

更多中時新聞網報導

陸小芬人生旅程謝貴人扶助

台中市民野餐日草地閱讀超有趣

不只癌友 高壓職場族也可考慮凍卵