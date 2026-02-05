摩斯雞塊「長出毛」疑似菜瓜布！消費者嚇到沒胃口 業者回應了

有民眾吃摩斯漢堡的雞塊，吃到不明毛絮。（圖／翻攝Threads／＠cat20031027）

高雄市一名民眾5日在摩斯漢堡右昌店購買餐點時，發現雞塊表面疑似出現不明毛絮，當場失去食慾。相關畫面被上傳至社群平台後引發討論，高雄市衛生局接獲通報後，隨即派員前往該門市進行稽查。

該名消費者當日上午在社群平台Threads貼出照片與影片表示，自己正在食用平時相當喜愛的摩斯雞塊時，發現其中一塊雞塊上方出現灰黑色不明毛狀物，讓她感到相當不適。她也提到，右昌店過去曾多次發生漏給餐點的情況，這次又出現疑似異物，更讓她感到憤怒與失望。

貼文曝光後，吸引不少網友留言討論，「那不是雞毛……那是洗碗用的聚脂纖維做成的菜瓜布」、「那應該是洗油鍋的菜瓜布」、「可能是晚班洗油炸籃的時候，菜瓜布有卡在上面，然後晚班早班都沒發現就丟下去使用了，剛好雞塊丟下去炸的時候就剛好黏在你的雞塊上」、「前天同事才喝到玉米濃湯有菜瓜布還是鐵刷的奇怪東西」。

針對外界關切，高雄市衛生局表示，接獲通報後已派員至摩斯漢堡右昌店進行查察。業者向稽查人員說明，現場並未接獲該名消費者的即時反映，亦無法確認照片中問題雞塊是否確實出自該店。稽查過程中，衛生人員檢視雞塊來源，確認為上游廠商供應之完整包裝半成品，門市僅於開封後進行油炸作業。

衛生局指出，現場隨機拆封抽驗雞塊，檢視內外皆未發現異物，貯存條件與作業環境亦符合食品良好衛生規範（GHP）相關規定。考量雞塊供應廠商位於外縣市，基於源頭管理原則，後續將移請轄管衛生局接續調查，以釐清是否存在上游製程風險。

對此，摩斯漢堡回應表示，食品安全與消費者健康一向是品牌最重視的核心原則，針對此次事件，將嚴正檢討單店作業流程，相關單位也已展開內部調查確認，並感謝消費者提供意見，作為後續改善參考。

