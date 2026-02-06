摩根大通逆風挺：比特幣長期吸引力超越黃金

▲摩根大通（JPMorgan）對比特幣給出長期看多訊號，認為比特幣雖然短期承壓，但長期來看，在與黃金之間的波動性出現變化後，比特幣長期的吸引力甚至超越黃金。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 比特幣陷入信心危機，週四暴跌後失守6萬3000美元大關，創下2024年11月以來最低紀錄，並繼續向6萬美元探底，不過，隨後比特幣展現出支撐力道，週五止跌回升，拉出約3％漲幅，價格重新站回6萬4000美元之上。隨著比特幣近期低迷，深陷熊市，許多看衰比特幣價格將一路俯衝的分析先後出爐，但值此時刻，摩根大通（JPMorgan）卻給出看多訊號，認為比特幣雖然短期承壓，但長期來看，在與黃金之間的波動性出現變化後，比特幣長期的吸引力甚至超越黃金。

比特幣長期以來享有「數位黃金」的美譽，但是近期比特幣與黃金的表現脫鉤，黃金在2025年飆升超過60％，而比特幣在去年10月創下超過12萬6000美元的歷史新高後，卻一直跌跌不休。

然而，摩根大通董事總經理帕尼吉爾祖格魯（Nikolaos Panigirtzoglou）領導的分析團隊認為，正因為自去年10月以來，黃金表現大幅超越比特幣，這同時使黃金波動性急劇上升，也超越了比特幣。因此從長期來看，經過風險調整後的表現，比特幣相較於黃金顯得更具吸引力。

由於黃金近期的大起大落，比特幣相對黃金的波動率比值已降至約1.5倍，創下歷史新低，意味著在相同風險下，比特幣的潛在報酬正在改善。且比特幣波動性較低的事實，顯示出比特幣作為避險資產的未來潛力。

理論上，如果比特幣的波動性與近期黃金表現出的水準相當，那麼意味著比特幣的價格將上漲到接近26.6萬美元，才能與目前私人部門投資黃金的規模相匹配。當然，摩根大通分析師也一致認為，這種情況不太可能發生。

分析師表示，「我們認為，這個經波動性調整後、與黃金相比得出的26.6萬美元目標價，在今年是不切實際的，但它顯示了比特幣長期的上行潛力，一旦目前的負面情緒逆轉，且比特幣再次被視為在面對災難性情境時，與黃金同樣具有吸引力的可靠避險工具，這個目標就有可能實現」。

摩根大通整個論點的關鍵，在於仍將比特幣視為與黃金類似的風險對沖工具，由於黃金的長期預期價格水漲船高，只要相信比特幣價格長期錨點會向黃金靠攏，那麼現在比特幣越低迷，也就意味著未來反彈上漲的潛力越大。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



