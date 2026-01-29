摩根大通、美銀、戴爾、達里歐和饒舌歌手都掏腰包相挺 川普帳戶高峰會眾星雲集

美國總統川普於1月28日盛讚其全新「川普帳戶」計畫，他表示，這是美國兒童首次擁有對未來財務的實際參與權，並能公平追求美國夢。



川普在美國財政部舉辦的活動上發表演說，該活動匯集政界人士與名人共同討論此計畫。他指出，「川普帳戶」將自動為2025年1月1日後出生的每位美國兒童提供稅務豁免投資帳戶，由聯邦政府注入種子資金，並可透過額外私人捐款擴大規模。

能額外注入最高5000美元資金



「在這項計畫下，美國政府將自動為每位新生美國兒童建立稅務豁免投資帳戶。」川普說，「我們將為這些個人帳戶注入1000美元資金，這筆錢將在他們一生中複利成長，並可能累積成非常可觀的金額。」

廣告 廣告

根據計畫，每位在美國出生的兒童將獲得由政府注入1000美元的投資帳戶，家長可從7月4日起在Trumpaccounts.gov網站啟用並管理這些帳戶。這些帳戶設計為長期成長，並可由家庭、雇主、慈善家及企業補充資金。

川普表示，將允許來自廣泛來源的額外捐款。「家長、雇主、教會、州政府以及親友也能為這些帳戶額外注入最高5000美元資金。」

他預測，這些帳戶在兒童成年時可能大幅增值。「透過每筆適度捐款，川普帳戶在兒童滿18歲時應至少達到5萬美元價值，並可能遠超過此數額。」川普表示，「若捐款稍多，典型帳戶將成長至10萬美元、20萬美元，甚至超過30萬美元。」

川普將此提議描述為持久的政策成就，並與他所稱的歷屆政府遺留相比較。

全美50州都有私人個體承諾額外捐款



「因此，數十年後，我相信川普帳戶將被視為史上最具轉型性的政策創新之一。」川普說，「現代史上每位總統都只留給兒童債務。但在本屆政府下，我們將為每位兒童留下真正資產，以及財務自由的機會。」

川普也強調私人部門對計畫的支持，並讚揚一筆與美國即將到來的250週年紀念相關的重大捐款。

「我要對一對非常特別的夫婦表達極大感激，他們從一開始就強烈相信這項願景，並親自捐贈62.5億美元。」川普說，「那就是麥可（Michael Dell）與蘇珊．戴爾（Susan Dell）。」他表示，這筆捐款將擴大計畫涵蓋範圍，「麥可與蘇珊以美國250週年紀念為名捐贈這筆款項。」川普說，並補充這將「為額外2500萬名10歲以下兒童資助川普帳戶」。川普稱這筆捐款為歷史性，「這可能是史上最大筆私人捐贈之一，當然是其中最大之一。」他說，「沒有比投資美國未來更好的方式來榮耀美國歷史。」



川普表示，全美50州都有私人個體承諾額外捐款。他特別點名避險基金創辦人雷．達里歐（Ray Dalio），承諾資助康乃狄克州兒童帳戶；以及Altimeter資本的執行長布萊德．格斯特納（Brad Gerstner），承諾為印第安納州5歲以下每位兒童提供250美元，並全國性匹配數千萬美元捐款。



建議可延長至如21歲



川普也向現場幾位關鍵人物致意，包括參議員泰德．克魯茲（Ted Cruz）與瑪莎．布萊克本（Marsha Blackburn），以及饒舌歌手妮琪．米娜（Nicki Minaj）。

他還讚揚財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）早早支持川普帳戶概念，表示貝森特首次看到時反應熱烈，並視其為可讓兒童成年時成長至「數十萬美元」的計畫。

川普表示，帳戶可能在18歲後繼續投資，建議可延長至如21歲。

川普也歸功於他所稱使計畫成真的立法，指出若無此，難以獲得兩黨支持。他形容這構想因簡單且廣泛吸引人而迅速引起共鳴。川普進一步利用此活動強調近期經濟指標，表示標準普爾500指數首次達到7000點，並宣稱股市自選舉以來創下52次紀錄高點，增加數兆美元市值。他說，美國正湧入新投資與製造業活動。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

