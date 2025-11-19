摩根投信：美股波動驟升 尋找長線報酬機會
【記者柯安聰台北報導】近期美股再次出現震盪，過去1週以來，S&P 500指數下跌3.35%，那斯達克指數下跌幅度也達4.41%，費城半導體指數在同期更是下跌6.14%。摩根大美國領先科技主動式ETF基金(00989A)產品經理溥琪琳表示，科技股成為近期美股修正的震央，目前市場對於科技股價格是否過高或是泡沫化的討論相當多，但根據近10年的歷史資料顯示，每當美股出現下跌帶動VIX指數攀高，未來6個月市場可望出現平均雙位數漲幅。投資人應保持鎮定，審慎檢視投資標的，並且選擇潛力的標的持續投資。
摩根00989A產品經理溥琪琳指出，近期美股在科技股的影響下出現波動，主因是在以下三個變數中做拉扯，分別是利率政策、財報周期、以及市場對科技權值股漲多後的部位調整。溥琪琳說， 現在市場上最大的焦點，都是聚焦將於美股11/19星期三晚上公布輝達財報，無可避免，輝達財報數字將成為牽動投資人神經的關鍵，在輝達財報公布前，短期內快速上漲的科技股自然成為投資人下車的標的。
摩根00989A產品經理溥琪琳強調，只要美國經濟沒有陷入衰退，這樣的波動往往也能帶來投資契機。儘管當前市場對於科技企業在AI領域的變現能力出現雜音，但從需求面來看，企業在資本支出、算力、以及讓AI技術導入到實際業務等方面的需求仍在增長，因此科技股成長的總體趨勢並未改變。
摩根00989A產品經理溥琪琳指出，統計過去10年數據，每當VIX指數飆升到25，若投資人於此時進場投資，之後無論是1個月、3個月、6個月或1年，那斯達克(NASDAQ)指數的平均表現均為正報酬，舉例來看，3個月的平均表現將近1成，為9.71%；若投資時間拉長到1年，平均報酬甚至已經接近3成，來到28.12%，顯示若產業前景有機會，則趁低點入市，且投資時間愈長，正報酬表現有望更佳。溥琪琳提醒投資人，可把握這次修正的機會，用定期定額的方式長期布局優質的美國科技股。（自立電子報2025/11/19）
