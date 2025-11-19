摩根投信：美股波動驟升 尋找長線報酬機會

【時報-台北電】美股科技股與台股AI概念股同步修正，抄底時機到了嗎？萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，美股科技股有撐，如納斯達克、費城半導體指數觸及50天均線後，收盤出現了紅棒紅K，顯見該均線發揮效果，具備一定支撐力，輝達與台積電ADR也同樣反彈，但並不意味著可以大膽抄底，因為市場同時存在兩大警訊。 在判斷科技股是否能抄底時，市場同時面臨兩個重大風險因素，該風險預示著潛在下行壓力，一是CSP廠商公司債信風險，雲端服務供應商（CSP）是AI資本支出重要來源，CDS急升使得相關公司發行的公司債，其信用違約互換（CDS）數字正在急速上升，CDS是投資者購買的保險，用來規避公司無法支付債息的風險，其數字飆升意味著信用擔憂正在加劇。 蔡明彰以甲骨文（Oracle）為例，投資者擔心甲骨文的泡沫是否吹得太大，過去六周，甲骨文債券CDS成交量高達42億美元，相比去年同期的2億美元，暴增了20倍，且當CDS飆漲時，股價通常會下跌，甲骨文近期股價已跌回了9月起漲點。 二是比特幣作為先行指標，與以科技股文主的納斯達克相關係數高達0.8，比特幣今年一度飆漲30％，但目前今年漲幅已歸零，比特幣下跌是由於持有超過1,0

時報資訊 ・ 1 天前