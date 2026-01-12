摩根：全球股市奔第三年多頭！ 美中台企業獲利增、今年AI看變現率和誰掉隊

摩根投信釋出今年展望。陳俐妏攝



全球股市今年邁入第三年多頭，台灣開年躍升三萬點大關持續盤堅，股王信驊飆至8165元創紀錄史詩天花板 。摩根投信表示，亞太科技每股盈餘有望達18%，反內捲政策下，中企產用率將穩定75%，工業利潤年增率以自谷底回升，台股每股盈餘年增率與股東權益報酬率有望在亞洲位居領先優勢，面對AI發展轉變與美股集中度提升，建議採多元產業與主動管理戰略，掌握全球數位紅利。黃金如要突破5000~6000美元，主要因素會是通膨對沖。

廣告 廣告

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧說明，亞洲科技股目前估值約為16～17倍，相較美國科技股20倍以上

，估值比價效應仍可預期。但今年AI不會雨露均沾，資本支出是會放緩，因此AI變現性將會是重點，選股布局很重要，因為部分AI個股可能會落隊。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示 2026年關稅對投資和經濟影響已有利空鈍化，要關注地緣政策和個別產業的監管，在此趨勢下，亞太（除日本外）股市2026年每股盈餘年增率將達18%，並帶動區域科技獲利與股價表現，中國積極推動反內捲政策，關鍵產業產能利用率穩定在75%以上，工業利潤率年增率谷底回升，顯示中國企業逐步擺脫低價競爭，轉向提供附加價值與創新驅動，獲利能力持續改善。

聚焦台股後市，林雅慧指出，台股2025年表現動能強勁，企業每股盈與股東權益報酬率均高於亞洲市場，在2026年，台股科技產業將持續受惠於全球AI，半導體與高階製造需求，在出口動能上創造強勁表現，並推升企業獲利與股價表現。

林雅慧說明，面對AI應用擴大，產業輪動加速與市場集中度提升，建議採取多元股債布局與主動管理政策，掌握全球數位轉型與產業升級帶來的長線投資機會。

石油如到50每元以下

更多太報報導

台灣拚雙位數市佔！Moto 摺疊機Q2 登台迎戰三星、記憶體之亂價格hold得住

【記憶體之亂】都是AI惹的禍？ 各位「無差別消費電子降規」時代來了!

快訊／輝達黃仁勳CES宣告：物理AI的ChatGPT來了！「會思考」Alpamayo模型推進自駕技術