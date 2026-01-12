摩根：2026美、中、台企業獲利動能全面提升

【記者柯安聰台北報導】在美股頻創新高、台股正式站上3萬點大關的氛圍下，市場對美國經濟與AI在2026年的發展也有更激烈的討論。摩根資產管理表示，其實自2025年起，全球AI應用面已持續擴大，在這樣的趨勢下，亞太科技股每股盈餘年增率約18%，而在反內卷的政策下，中國企業產能利用率穩定在75%以上，工業利潤年增率已自谷底回升，台股EPS的年增率與ROE也可望持續在亞洲位居領先優勢。面對AI發展轉變與美股集中度提升，建議投資人採多元產業與主動管理策略，分散風險、掌握全球數位轉型紅利。



摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（圖右）表示，根據2025年6月最新調查，美國企業在各行業導入AI的比例已達17%，預計未來6個月將提升至20%以上。資訊與專業技術產業的AI應用率料從32%成長至39%，金融保險業也會從29%成長至33%，房地產、教育、醫療、娛樂等產業的AI導入率，也會從原本介於18%至24%的比例，明顯上揚至25%至35%的比例，顯示AI正從科技業擴展到全產業鏈，推升美國企業營運效率與數位轉型。



許長泰指出，在這樣的趨勢下，亞太（日本除外）股市在2026年每股盈餘（EPS）年增率將達約18%，並帶動區域科技股獲利與股價表現。中國則積極推動「反內卷」政策，關鍵產業產能利用率穩定在75%以上，工業利潤年增率已2024年谷底回升，顯示中國企業逐步擺脫低價競爭，轉向提高附加價值與創新驅動，獲利能力持續改善。









摩根環球市場策略師林雅慧（圖左）表示，全球主要股市企業2026年EPS預估年增率普遍樂觀，美國達15%，亞太（日本除外）與中國市場分別為18%與11%，歐洲與日本則為14%與10%。其中歐洲、中國與亞太不含日本地區的獲利預期皆大幅調升。



在美股部分，儘管市場對美股2026年的預期依舊樂觀，但在當前科技巨頭的本益比皆明顯高於其他成分股的情況下，市場也預期S&P 500指數排除前10大企業的獲利年增率，也將從2026年第1季的10%逐漸上調到第4季的17%，在前10大市值以外企業獲利調升的貢獻下，美股的獲利預期也從2025年的11%上揚到2026年的15%，顯示投資人在2026年應留意分散配置的重要性。



林雅慧表示，台股在2025年表現動能強勁，企業EPS年增率與股東權益報酬率（ROE）均高於亞洲主要市場，在2026年，台股科技產業將持續受惠於全球AI、半導體與高階製造的需求，在出口動能上創造強勁的表現，並推升企業獲利與股價表現。林雅慧強調，面對AI應用擴大、產業輪動加速與市場集中度提升，投資人應採多元股債布局與主動管理策略，分散風險、掌握全球數位轉型與產業升級帶來的長線投資機會。（自立電子報2026/1/12）