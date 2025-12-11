摩洛哥擴大深水港版圖 打造地中海與大西洋新樞紐

根據英國航運相關網站引述，摩洛哥設備與水資源部長巴拉卡（Nizar Baraka）表示，摩洛哥正加速擴展深水港口網絡，預計明年啟用全新地中海港口，並於二○二八年在大西洋沿岸再啟用另一座深水港，複製非洲最大港口「丹吉爾地中海港（Tanger Med）」成功模式。

位於地中海沿岸、目前正興建中的「納祖爾西港（Nador WestMed）」預計將在二○二六年下半年投入運作。巴拉卡指出，該港將提供八百公頃工業區，未來將擴大至五千公頃，屆時規模將超越丹吉爾地中海港的工業園區。

納祖爾西港也將設置摩洛哥第一座液化天然氣（LNG）接收設施，即浮式儲存再氣化裝置（FSRU），並透過管線連接西北部工業中心。摩洛哥正積極投資天然氣與再生能源，以降低對燃煤發電的依賴。

在更南端的大西洋沿岸，摩洛哥正在具主權爭議的西撒哈拉地區打造一座造價約十億美元的「達赫拉港（Dakhla Port）」。巴拉卡表示，該港周邊將規劃一千六百公頃工業用地，及五千二百公頃以海水淡化灌溉的農業區。達赫拉港水深將達二十三公尺，成為全摩洛哥最深的港口，並可承載以薩赫爾國家原料為基礎的重工業發展。摩洛哥官方近年來也積極將達赫拉定位為「內陸薩赫爾國家通往全球市場的海上出口門戶」。巴拉卡透露，納祖爾與達赫拉兩個新港口將預留專用碼頭，用於出口綠氫，待該國綠氫生產正式展開後即可投入使用。繼現有的丹吉爾地中海港，及位於大西洋、以能源、散貨與磷礦出口為主的「喬夫拉斯法港（Jorf Lasfar）」之後，這兩座新港落成後，將成為摩洛哥第四與第五座深水港。

截至二○二四年，丹吉爾地中海港周邊工業區共吸引一千四百家企業進駐，員工總數達十三萬人，涵蓋汽車、航空、紡織、食品加工與再生能源等多個產業。