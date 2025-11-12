摩洛哥用戶看不到西撒哈拉邊界 谷歌否認改地圖

（中央社紐約11日綜合外電報導）谷歌公司（Google Inc.）今天告訴法新社，標示西撒哈拉和摩洛哥之間邊界的虛線，表明了西撒哈拉的領土地位存在爭議，但摩洛哥境內使用谷歌地圖的人，從來都看不到這些虛線。

上週多家媒體報導這項差異，並指出此舉與聯合國安全理事會支持摩洛哥提出的西撒哈拉自治方案有關後，Google發布聲明表示，不同地區顯示不同邊界的情況，一直以來都是如此。

Google發言人在聲明中告訴法新社：「我們沒有對谷歌地圖（Google Maps）上的摩洛哥或西撒哈拉顯示做出任何變動。」

「這些標示依循我們長久以來針對爭議地區的政策。在摩洛哥境外使用地圖的用戶會看到西撒哈拉及一條代表有爭議邊界的虛線；摩洛哥境內用戶則看不到西撒哈拉。」

西撒哈拉是一塊幅員遼闊、擁有豐富礦產的前西班牙殖民地，目前大部分地區是由摩洛哥控制，但數十年來一直由獲得阿爾及利亞支持的獨立派波利薩里歐陣線（Polisario Front）宣稱擁有主權。

聯合國安理會過去曾敦促摩洛哥、波利薩里歐陣線、阿爾及利亞與茅利塔尼亞恢復會談，以達成廣泛協議。

然而，在美國總統川普政府的倡議下，安理會的決議案支持一項由拉巴特政府於2007年提出的計畫，也就是讓西撒哈拉在摩洛哥單一主權下享有自治權。（編譯：張曉雯）1141112