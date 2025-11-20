摩洛哥購H225M「獰貓」直升機 提升撒哈拉情監偵

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，北非國家摩洛哥將採購10架H225M「獰貓」通用運輸直升機，強化武裝部隊執行特種作戰和戰鬥搜救(CSAR)等任務能力，並提升對撒哈拉沙漠地區情監偵能量，確保西撒哈拉地區的主權。

軍聞網站「Army Recognition」報導，摩洛哥國防部在杜拜航展上，宣布與空巴直升機公司達成協議，採購10架全新H225M，用以取代服役多年的「美洲獅」直升機隊，藉此推進空軍現代化，提升部隊進行特戰、敵後戰鬥搜救、快速部署以及戰略偵察等任務效能，並強化與西方盟邦的作業互通性與聯戰能量。

空巴直升機公司執行長埃文表示，這是雙方長達數十年合作夥伴關係的另一重要里程碑，也凸顯「獰貓」的優異性能已獲國際肯定。

H225M「獰貓」被定位為通用運輸直升機，可搭載3名機組員與28名成員，配備先進光電感測器，並能按任務需求安裝空巴的HForce武器管理系統套件，操作20公厘機砲、12.7公厘機槍、雷射導引火箭、空對空和空對面飛彈，執行偵蒐、海上巡邏、火力支援與打擊等多樣化任務。

報導指出，雖然AW101灰背隼直升機、S-92及Mi-38等同級對手部分性能可能超過H225M，但H225M配備空中加油管，使其作戰半徑超過1200公里，有助於執行遠程特種作戰滲透，以及海上長時間巡邏等任務，且H225M也與摩洛哥舊有的美洲獅機隊有零件共通性，可減少後勤負擔。而摩洛哥採購H225M。

