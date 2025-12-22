摩洛哥Marsa Maroc進軍歐洲市場

根據英國航運相關網站引述，摩洛哥港口營運商Marsa Maroc宣布進軍西班牙市場，將收購西班牙最大港口營運商之一Boluda Maritime Terminals（BMT）四十五％股份。此次收購控股權與投票權將耗資九千三百萬美元，這項交易還需獲得政府相關部門批准。

BMT是博盧達海運集團（Boluda Corporacion Maritima）的子公司，業務遍及伊比利半島與加那利群島九個港口。截至二○二四年BMT管理的碼頭年貨櫃量超過一百萬TEU，使其在伊比利亞半島與加那利群島間貨物運輸領域居市場領先地位。博盧達也致力易腐貨物運輸，其碼頭處理大量冷藏貨櫃。

Marsa Maroc表示，收購BMT是其擴張策略中的一項重要措施，使其能在地中海兩岸拓展業務。另，Marsa Maroc也將藉此加強其在快速發展的摩洛哥-歐洲貿易走廊的區域影響力。

事實上博盧達入股可能使馬爾薩馬羅克公司獲得西班牙的鐵路運輸通道。今年九月BMT的姊妹公司博盧達航運從德國政府收購Grupo Transfesa的多式聯運鐵路貨運業務。透過這筆交易，博盧達成為西班牙第二大鐵路貨運營運商，僅次於西班牙國家鐵路公司（Renfe Mercancias）。

儘管Marsa Maroc慶祝首次進軍歐洲物流市場，今年初MarsaMaroc透過收購吉布地達梅爾喬格石油自由區的股份，正式進入東非市場，該財團正在吉布提亞丁灣沿岸興建一座石油天然氣港口。

在西非，Marsa Maroc與Benin Manutentions SA達成管理協議後，接管科托努港1號與5號碼頭。目前Marsa Maroc在非洲二十個港口，營運三十四個碼頭。