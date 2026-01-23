摩爾多瓦小農村人口外流 「哈比屋」觀光現生機

距離摩爾多瓦首都基希涅夫2小時車程的羅戈耶尼，在大雪冰封之下彷彿被人遺忘，曾經擁有200居民的小村莊因為年輕人大量外流，現在只剩下30個人。不過近年卻開始有遊客不遠前來，為的就是一探當地人稱為巴斯卡至今還有人居住的傳統式房屋。

村民葛羅薩表示，「它們空間不大但非常保暖，實際上是建在地底下的。」

為了對抗夏天酷熱、冬季嚴寒的氣候挑戰，老祖宗設計出從草坡挖進去的矮石屋，小圓拱型入口必需彎腰才能進入，彷彿電影魔戒中哈比人的住所。2020年一棟修復完成的地穴屋正式對外開放，成為博物館，藍色牆面掛著手工刺繡地毯，餐桌上能看到玉米粥、羊奶起司、醃菜與紅酒等傳統美食。

廣告 廣告

1月東正教耶誕節前夕，村裡的婆婆媽媽們牽手跳舞、邊唱歌謠，為即將來臨的節慶祝福。1名南韓學生剛好受邀來參加傳統的烤豬儀式，感覺非常新鮮。

南韓學生李同學認為，「如果有更多外國人來到這裡，他們可以看到非常美的風景，也能體驗這樣的儀式，這真的很罕見，不只是在韓國，就算在美國、日本或西歐也很罕見。」

村長路斯藍·葛羅薩回應，「我們發現特別是在夏天來參觀村子的人明顯增加，他們不只對半地穴式住宅有興趣，也喜歡這裡的地形、老房子、圍籬和仍保存至今的舊道路。」

摩爾多瓦經濟不振，年輕人大量外漂找工作，2014年以來已有近50萬名農村人口消失，估計約有100萬人長期旅居海外。村長努力發展地方，盡可能修復老屋並保留傳統樣貌，開發文化旅遊商機，希望為這座哈比人村爭取一線生機，免於被時代洪流淹沒。