摩爾多瓦求自保! 總統支持與「這國」合併 還與烏封鎖邊境 近1千5俄軍遭困

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，面對不斷逼近的俄軍部隊，不安的情緒開始在東歐國家間蔓延。近期有消息稱，烏克蘭與西南方的鄰國摩爾多瓦展開合作，對位於兩國邊境的俄羅斯飛地實施封鎖，近 1,500 名俄軍士兵的補給遭到截斷。另外，摩爾多瓦總統也公開表態，宣稱自己支持與羅馬尼亞合併，希望在與盟友的合作下共同對抗俄羅斯可能帶來的威脅。

X 推主「NSTRIKE」指出，截至當地時間 1 月 1 日為止，烏克蘭與摩爾多瓦已經成功完成針對德涅斯特河沿岸地區的封鎖，不但關閉雙方邊境地區的空域，同時也加強了對兩國往來人員的限制，並額外強化了該地區的防禦工事。「NSTRIKE」表示，目前約有 1,500 名俄軍士兵被封鎖在該地區，無法進行任何燃料、裝備的補給，且幾乎無法實現部隊的輪換。

摩爾多瓦總統瑪雅·桑杜在全國演講中指出，克里姆林宮正在投入「數億歐元」收買選民，並透過網路虛假訊息影響輿論，同時招募煽動者挑起混亂與恐懼。 圖:翻攝自X帳號@RaduHossu

「NSTRIKE」強調，在封鎖措施正式實施後，試圖在該地區流動的人員必須分別獲得烏克蘭與摩爾多瓦的授權，「不會再有任何『灰色地帶』相關的問題，所有在邊境地區實施的活動行動都會受到雙方的法律限制」。「NSTRIKE」認為，德涅斯特河沿岸已經從一個俄軍活動的灰色地帶逐漸轉變成「俄羅斯的飛地」，推測莫斯科已經不具備足夠的影響力干預該地區的事務。

摩爾多瓦國旗。 圖:翻攝自X帳號@RaduHossu

與此同時，X 推主「NOELREPORTS」表示，摩爾多瓦總統瑪雅．桑杜 ( Maia Sandu ) 近期接受媒體專訪時，宣稱自己支持將摩爾多瓦與鄰國羅馬尼亞合併的提議，「如果舉行全民公投，我想我應該會投下贊成票」。桑杜指出，雖然摩爾多瓦是一個獨立的民主國家，但近期歐洲甚至全球的緊張情緒持續升溫，「對摩爾多瓦來說，想繼續以民主體制獨立生存並抵抗俄羅斯的侵略將變得越來越困難」，強調摩爾多瓦需要與他國合作，共同應對日漸危險的全球局勢。

