摩爾定律已結束 黃仁勳APEC狂宣！輝達聯手韓4巨頭 26萬顆GPU落地南韓

「摩爾定律已結束！」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（31）日在南韓慶州舉行的APEC企業高峰會上，22分鐘演說，再度提及這句震撼全場。黃仁勳直言摩爾定律造成的資本支出大增，這點是韓國也發生的現象，而傳統晶片效能已經「耗盡動力」，宣告運算時代正式進入「摩爾定律之後」的新篇章。黃仁勳同時宣布，NVIDIA將與南韓政府及三星電子、SK集團、現代汽車、Naver四大企業合作，在南韓部署26萬顆GPU、投資規模高達14兆韓元，打造全球最強AI工廠群。

摩爾定律失靈 AI加速運算接棒



黃仁勳指出，過去半導體每18個月性能翻倍的摩爾定律，已無法支撐現代運算需求；未來的突破關鍵在於「加速運算」。他強調，NVIDIA結合GPU與CUDAx函式庫，讓AI得以跨入量子物理、流體力學與機器人領域。

AI工廠時代來臨 南韓成為全球樣板



他在演講中強調：「AI不只是工具，而是工作本身。」人工智慧需要能量、基礎設施與持續訓練，這意味著各國都必須建立屬於自己的「AI工廠」。南韓擁有軟體人才、技術能量與製造能力三大優勢，成為最理想的AI基地。

NVIDIA宣布與南韓四大企業共建AI工廠，部署26萬顆GPU、投資規模高達14兆韓元，南韓成全球AI基建重鎮。圖為黃仁勳GTC DC演說畫面（圖／翻攝自YT @NVIDIA）

NVIDIA聯手四巨頭 打造AI同盟



黃仁勳宣布，NVIDIA將與南韓四大企業共建AI工廠：

Naver：擴建6萬顆GPU雲端設施；

Samsung：打造5萬顆GPU AI工廠與晶片數位分身；

SK集團：建構5萬顆GPU AI生產基地；

Hyundai：導入5萬顆GPU發展自駕與機器人工廠。

總計26萬顆GPU將全面部署，使南韓躍升全球AI運算中樞。

睽違15年訪韓掀旋風 AI同盟引爆全球關注

黃仁勳此次是自2009年以來首次正式訪韓，被韓國科技圈視為「大事件」。他昨晚與三星會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣會面，便暗示將有「令人振奮的宣布」。今日的APEC演說不僅證實了這些合作，更清楚描繪了NVIDIA與韓國共同打造AI生態系統的宏大藍圖。



