摩爾線程、沐曦後又一家AI新創大熱！MiniMax上市首日暴漲近87%，影音App好表現讓投資人買單

中國市場又一家大型生成式人工智慧（AI）新創公司掛牌上市，被稱為DeepSeek強力對手之一的MiniMax，9日正式在香港股市掛牌，首日迎來大漲、截至15時為止合計上漲86.79%，MiniMax以每股165港元開盤，一路走高至310港元，使其公司市值一舉衝破120億美元（約新台幣3793億元）。

《彭博》報導指出，這家從遊戲領域起家、跨足社群與影音締造不錯成績的AI新創企業，MiniMax獲得來自阿里巴巴（Alibaba Group）與阿布達比主權財富基金支持，是中國境內「後ChatGPT時代」首批上市的生成式AI公司之一。

創立於2022年、總部設在上海的MiniMax，是由前商湯科技（SenseTime）高層閆俊傑創立，以強大的「多模態模型」著稱，具備優異的影像與影片生成能力，其背後金主涵蓋阿里巴巴、騰訊、紅杉中國及高瓴資本。

不同於更早上市的對手智譜，專攻企業端方案，MiniMax更聚焦於消費端應用，旗下有兩款熱門程式：一款是名為「Talkie」社交App，成功打入美國青少年族群並迅速竄紅，讓公司在2025年前三季營收、一舉突破7000萬美元（約新台幣22.1億元）。其次則是海螺AI（Hailuo AI），主打讓用戶生成產出高品質影片，直接對戰OpenAI的 Sora模型。

由MiniMax開發、風靡美國青少年族群的AI社群軟體Talkie。（翻攝自官網）

此類科技新創上市的表現，市場和外媒通常會特別關注掛牌首日漲幅，藉此檢驗投資人對其產業特性的興趣。在此之前，中國本土晶片製造商摩爾線程（Moore Threads Technology）與沐曦（MetaX Integrated Circuits Shanghai），就是受益於本地需求增加，上市首日股價出現倍數大漲，而晶片設計公司上海壁仞科技（Shanghai Biren Technology）也大漲76%。

可當輪到前文提及的知識圖譜科技（Knowledge Atlas Technology JSC，又名智譜Zhipu）上市時，該公司首日卻只獲得13%上漲的「溫和回應」。對比來看，市場似乎相當看好MiniMax後續表現。

被視為MiniMax對手的智譜，在港股掛牌上市。（翻攝自香港交易所粉專）

聯合創辦人閆俊傑是競技遊戲《Dota 2》忠實玩家，根據他本人說法，在2019年注意到OpenAI，當時旗下機器人在比賽中擊敗世界頂尖人類選手，因此讓他深受震撼，隨即開始大量研讀該實驗室已發表的研究論文。

並在做出確認後，將職涯重心從電腦視覺轉向自然語言處理，而他創業後最早獲得的投資，就是來自遊戲產業、《原神》開發商米哈遊（Mihoyo），創業團隊長期著迷於利用AI顛覆遊戲產業。米哈遊至今仍是MiniMax重要客戶之一。

投資者看好北京推動AI硬體國產化的決心，認為即使在輝達（Nvidia）受到限制下，相關企業仍能透過本土硬體生態系，與全球算力租賃維持競爭力。可MiniMax內部也存在不小壓力，儘管營收亮眼、但2025年前三季仍存在不小資金缺口，主因是高昂的研究與開發（R&D）投入與海外行銷費用。

此次上市募得的6.19億美元（約新台幣195.7億元）資金，將全面投入次世代模型開發計畫，並進一步深耕擁有更高淨值的美國市場。

