《摩登大聖》男星家中驟逝！格林享壽60歲

▲《摩登大聖》、《黑色追緝令》等電影的演員格林（Peter Greene），被發現在紐約家中身亡，享壽60歲。（圖／imdb）

[NOWnews今日新聞] 曾經演出《摩登大聖》、《黑色追緝令》等經典作品的演員格林（Peter Greene），昨（12）日被發現在紐約家中身亡，享壽60歲，而他的經紀人也證實了此消息，目前死因還在釐清中。

格林陳屍自家公寓！經紀人證實消息

根據《紐約郵報》報導，格林在美國時間12日下午3點左右，被發現在他克林頓街的公寓中身亡，享壽60歲，目前警方排除了他殺嫌疑，確切死因法醫尚在鑑定中。

針對格林的死訊，他的經紀人愛德華心痛回應，「他是一個非常好的人，是這一代中最優秀的演員之ㄧ，心胸也非常寬闊，我會一直想念他，我的好朋友。」格林預計明年1月起要開始拍一部名為《吉祥物》（Mascots）的驚悚片，劇組得知格林離世的噩耗後，陷入了悲傷的情緒中。

廣告 廣告

▲格林被發現陳屍在自家公寓，經紀人證實消息了。（圖／imdb）

在演藝圈打滾多年的格林，他生涯擁有約95部作品，讓他最為知名的就是《摩登大聖》中，飾演的黑幫份子泰瑞爾，他在電影中和金凱瑞對戰，成為許多影迷心中的經典畫面；另外他在《黑色追緝令》中飾演的連環殺手澤德也是相當經典，可惜現在影迷們只能看著他過去的作品尋找他的身影。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

〈你知道我在等你嗎？〉原唱是牙醫！張洪量爆紅愛妻卻因肝病驟逝

日本資深男主播驟逝！菅谷大介享年53歲 3年前超音波確診胰臟癌

謝侑芯驟逝變謀殺案！大馬警方逮捕黃明志關鍵點：死者最後接觸者